Le comédien Jean Rochefort est décédé

Du "Capitaine Fracasse" à "L'Horloger de Saint-Paul", en passant par "Salut l'artiste!", "Un éléphant ça trompe énormément" ou "Nous irons tous au paradis", Jean Rochefort, mort dans la nuit de dimanche à lundi, aura été l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français.

L'acteur, qui avait été hospitalisé en août, est mort à 87 ans dans un établissement parisien, a annoncé à l'AFP sa fille Clémence. Il avait été hospitalisé une première fois à l'été 2016 pour des douleurs abdominales. Son état s'était aggravé ces derniers mois.

Récompensé par trois César pour "Que la fête commence" (1976) de Bertrand Tavernier et "Le Crabe-Tambour" (1978) de Pierre Schoendoerffer, avant un trophée pour l'ensemble de sa carrière en 1999, Jean Rochefort avait tourné une série diffusée l'an dernier sur France 5, "Boloss des belles lettres" dans laquelle il interprète une oeuvre du patrimoine littéraire en langage de la rue.

"Oh non! Pas Jean. Pas Rochefort. C'est trop à la fin... Quelle tristesse. Et lui, si fin, si drôle, si +cheval-resque+, si british. Salut Jean! A sa manière de scander une simple phrase, on comprenait que la diction de Jean était la plus belle du monde", a réagi sur Twitter Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes.

"Énorme chagrin et souvenir éternel de la plus belle moustache du cinéma français", a tweeté La Cinémathèque française.

Immédiatement reconnaissable à sa voix chaude et ses belles moustaches, Jean Rochefort a tourné près de 150 films, comédies comme films d'auteur.

Libertin cynique dans "Que la fête commence" de Bertrand Tavernier, il a incarné un flegmatique valet anglais ("Les Tribulations d'un Chinois en Chine" de Philippe de Broca) comme un père de famille adultérin ("Un Eléphant ça trompe énormément" d'Yves Robert) ou un personnage poignant d'animateur radio solitaire dans "Tandem" de Patrice Leconte.

- Élégance à la française -

Durant plus d'un demi-siècle, il a promené sa longue silhouette, incarnant l'élégance à la française doublée d'un flegme légendaire et d'un humour pince-sans-rire. Il excellait tout autant dans les rôles dramatiques, avec son timbre de voix unique, grave et pénétrant, immédiatement identifiable.

"Jean c'était la classe, un homme élégant dans sa façon de jouer, d'être, de rire avec vous, de rêver avec vous", a commenté sur France Inter le scénariste Jean-Loup Dabadie, qui a collaboré à trois films d'Yves Robert dont "Salut l'artiste".

"J'appartiens au patrimoine. Il y a le jambon de Bayonne, Noiret, Marielle et moi", plaisantait l'acteur, passionné de chevaux, père de cinq enfants de trois unions, comédien éclectique, aussi pudique que passionné.

Après la rue Blanche, il est entré au Conservatoire au début des années cinquante, avec Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, Bruno Cremer et Claude Rich pour copains de promotion.

En 2000, Terry Gilliam l'enrôle pour "Don Quichotte", un rôle taillé sur mesure, mais une violente hernie l'oblige à se faire opérer: le tournage est interrompu et le film ne verra jamais le jour.

"Un rêve brisé... Un choc très dur. Je m'étais énormément impliqué dans cette entreprise et un petit nerf de quelques millimètres n'était pas d'accord", a-t-il dit il y a quelques années. Finalement, Terry Gilliam a repris son projet : sans Jean Rochefort, le tournage commencé il y a 17 ans, s'est terminé en juin.

"En fait, je suis un Don Quichotte de la réalité, pas fait pour être un Don Quichotte de fiction", a-t-il dit. "J'ai fait des actes cervantésiens dans mon existence. Beaucoup. Mais il n'y avait pas de caméra !", ajoutait ce grand amoureux du cheval, qui a à plusieurs reprises commenté les épreuves d'équitation à la télévision.

A propos de la mort, Jean Rochefort avait déclaré en 2015 dans Le Journal du Dimanche qu'"il la sentait venir". "Il y a des moments où je suis content qu'elle arrive. Le corps le demande, et la tête parfois aussi. Mais on n'a pas envie de faire du chagrin aux autres", avait-il ajouté à l'occasion d'un entretien donné pour la promotion de l'un de ses derniers films, "Floride" de Philippe Le Guay où il incarne un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer.