Lubrizol: des agriculteurs en colère déversent du lait à Rouen

Une trentaine d'agriculteurs ont déversé vendredi soir du lait devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen pour protester contre la consignation de leur produit en raison de l'incendie de Lubrizol, a constaté un journaliste de l'AFP.

A l'appel de la FNSEA de Seine-Maritime, des producteurs ont lancé du lait à travers les grilles de la préfecture vers 21H30.

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, lors d'une conférence de presse vendredi, avait dit que le préfet pourrait dès cet après-midi "lever les séquestres sur le lait" car, selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation), "tous les prélèvements étaient négatifs".

Mais, d'après un communiqué de la FNSEA diffusé vendredi en début de soirée, "à cette heure, aucune décision de l’administration n’a été prise et pire, les délais seraient même repoussés à lundi".

"Les éleveurs ne comprennent pas pourquoi ils sont encore obligés de détruire du bon lait", indique le syndicat agricole dans un communiqué.

Ce report de la commercialisation du lait a également suscité la colère d'Aline Catoire, vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime. "Les résultats sont bons, on est sous blocus depuis 15 jours et il faut encore attendre lundi! Et on va encore jeter notre lait samedi et dimanche, moralement c'est compliqué", a-t-elle dit à l'AFP.