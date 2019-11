Meurtre d'Oliver: marche blanche à Sevran, deux jeunes présentés à un juge

Plusieurs centaines de personnes participaient samedi à Sevran (Seine-Saint-Denis) à une marche blanche en mémoire d'Oliver, 17 ans, dont le corps a été découvert jeudi près de Tours, à 250 kilomètres du lieu de sa disparition une semaine plus tôt, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.

Deux jeunes de 26 et 27 ans, accusés d'être impliqué dans le meurtre de cet adolescent, lynché et séquestré après une rixe survenue dans la nuit du 6 au 7 novembre, doivent être présentés samedi à un juge d'instruction de Bobigny en vue de leur mise en examen.

Samedi, à 13H00, derrière une banderole "Repose en paix beau sourire", plusieurs centaines de personnes ont quitté le quartier de Rougemont, à Sevran, où l'adolescent vivait, pour se rendre sur les lieux de la bagarre, au bord du canal de l'Ourcq, à Noisy-le-Sec.

Dans le cortège silencieux mené par la mère et les proches de l'adolescent, de nombreux jeunes, pour beaucoup vêtus d'un T-shirt blanc frappé du visage juvénile d'Oliver.

Dix jours après sa disparition, un scénario commence à se dessiner : Oliver "aurait prétendu" vendre du cannabis à des jeunes de Noisy-le-Sec, "mais il n'en avait pas", a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête. S'en serait suivie une déferlante de violence.

Samedi, le parquet de Bobigny a indiqué avoir requis la mise en examen et le placement en détention de deux jeunes de 26 et 27 ans, notamment pour séquestration avec actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Le premier s'était présenté spontanément à la police mardi et le second avait été arrêté jeudi au retour d'un voyage express en Thaïlande.

L'autopsie réalisée vendredi sur le corps du jeune homme n'a pas permis d'établir précisément la date de sa mort, consécutive, selon une source proche de l'enquête, à "une accumulation de coups" et "au fait d'être resté dehors, très affaibli, alors qu'il faisait froid".

Pourquoi ses meurtriers ont-il parcouru 250 kilomètres en voiture pour abandonner son corps, seulement vêtu d'un caleçon, dans un bois à Veigné (Indre-et-Loire)? Les enquêteurs penchent pour une volonté de brouiller les pistes "dans la panique", alors que des appels à la vengeance les ciblant circulaient sur les réseaux sociaux.

Lundi, un adolescent de 17 ans, lui aussi de Noisy-le-Sec, a déjà été mis en examen et écroué, soupçonné d'être également impliqué dans la disparition et le meurtre du jeune homme.

Des images de l'agression ont été diffusées sur Snapchat. On y voit la victime, allongée au sol, le visage en sang. Une voix masculine lance "casse-toi, casse-toi dans l'eau".

Après la disparition de l'adolescent, sa mère avait appelé au calme dans les médias, implorant qu'on lui "rende" son fils "même s'il est mort".