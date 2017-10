Ouverture du Prix Bayeux des correspondants de guerre

Le 24e Prix Bayeux-Calvados a commencé lundi avec l'ouverture d'expositions sur la Syrie et l'Irak mais aussi sur des conflits moins médiatisés

"Exode de Mossoul", une exposition de vingt-cinq photos en grand format noir et blanc, du Danois Jan Grarup, accrochées dans les rues paisibles de Bayeux, emmenait lundi les badauds, touristes anglophones ou lycéens au cœur du conflit contre l'Etat islamique (EI), dans la deuxième plus grande ville de l'Irak, où s'est déroulée la plus longue bataille urbaine depuis Stalingrad.

Dans une chapelle proche de la célèbre tapisserie de Bayeux, "Syrie: une exposition multimédia sur le travail des photographes syriens de l'AFP" témoigne de "la souffrance d'un peuple", précise Rana Moussaoui, directrice adjointe du bureau de l'AFP à Beyrouth.

Elle sera à Bayeux à partir de vendredi aux côtés de ces quatre photographes syriens, Karam Al-Masri, Zakaria Abdelkafi, Baraa Al-Halabi et Ameer Alhalbi. Les reportages ont été réalisés "tant du côté rebelle que du côté loyaliste".

D'autres expositions évoquent des conflits moins médiatisés, comme "Conflits oubliés, conflits de demain". On peut y lire qu'environ "250.000 enfants participent aux conflits", que "chaque jour, 93 personnes sont tuées par armes à feu aux Etats-Unis" et que "depuis 2004, au moins 500 frappes de drones ont été menées dans le monde faisant 3.674 victimes". L'exposition multimédia est signée du collectif de journalistes "Noor".

Au total, ce sont six expositions qui s'ouvrent à Bayeux lundi dont une présente les 50 reportages, écrits, photos, radios ou vidéos en compétition. Dix prix seront remis samedi. Le jury international sera présidé par le grand reporter britannique de la BBC Jeremy Bowen.

Autre point fort, une cérémonie rendra hommage jeudi, au Mémorial des reporters de Bayeux, aux journalistes décédés dans l'exercice de leur fonction. Des proches du fixeur (guide et traducteur) kurde irakien Bakhtiyar Haddad, du journaliste français Stéphan Villeneuve et de la reporter suisse, Véronique Robert, tués en juin à Mossoul, sont annoncés, ainsi que la veuve de Javier Valdez, le journaliste mexicain, correspondant de l'AFP, tué en mai.

Une des expositions ouvertes lundi revient sur le parcours de Bakhtiyar Haddad, la "perle" des fixeurs.

Près de 35.000 personnes, dont près de 400 professionnels du journalisme, sont attendues d'ici à dimanche à Bayeux, commune proche des plages du Débarquement.

Des projections et débats sont par ailleurs programmés sur la Syrie, l'Ouganda, la Turquie, le Soudan du Sud.