Le volcan à Bali ravive la mémoire de survivants de l'éruption de 1963

La dernière fois que le volcan Agung à Bali est entré en éruption en 1963, une coulée de lave a broyé la maison de l'adolescent Gusti Nyoman Dauh, et des projections de cendres et de gaz brûlants ont tué 1.600 personnes dans son district.

Cinquante-quatre ans plus tard, alors que le volcan sur l'île la plus touristique d'Indonésie menace à nouveau d'entrer en éruption, le grand-père n'a pas hésité à quitter son domicile avec sa famille la semaine dernière pour se réfugier dans un centre d'évacuation.

Dormant sur un matelas et vivant avec tout ce qu'il a pu emporter en vêtements et objets, M. Dauh, âgé de 72 ans, se souvient encore de ce jour de 1963 où il a sauvé sa vie.

"Il était environ 11h30. Nous sommes immédiatement partis en courant. Nous n'avions rien hormis les vêtements que nous portions", a raconté à l'AFP cet homme de 72 ans.

"J'avais peur et j'étais paniqué. Notre maison a été écrasée par l'éruption, c'était effrayant", se rappelle le septuagénaire.

Nengah Bunter, qui avait alors 17 ans, se souvient elle aussi de son évacuation avec les huit membres de sa famille.

"Le mont Agung était en éruption depuis trois mois quand les autorités nous ont évacués. De la lave s'était déjà écoulée sur ma maison où des pierres étaient aussi tombées", raconte cette femme âgée de 70 ans.

"La nuit, un séisme faisait tout trembler. Je suis partie à pied à travers des routes poussiéreuses", se souvient-elle.

- Pluie de cendres -

Un autre habitant, I Nyoman Lanus Kecil, 75 ans, était lui aussi paniqué: "il commençait à pleuvoir des cendres, alors je suis parti en courant. J'avais entendu qu'un bateau partait pour une autre île, mais quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait rien".

Aujourd'hui, le progrès technologique et de meilleurs systèmes de prévention permettent d'anticiper beaucoup mieux qu'en 1963.

Ainsi, le niveau d'alerte maximale a été décrété le 22 septembre et les autorités indonésiennes recommandent de rester à plus de neuf kilomètres du cratère du volcan, loin des zones touristiques.

Pour la première fois depuis 1963, le mont Agung, d'un peu plus de 3.000 mètres d'altitude, à environ 75 kilomètres des principales destinations touristiques de Kuta et Seminyak, gronde depuis le mois d'août et pourrait entrer en éruption.

Plus de 120.000 habitants ont été évacués ces derniers jours de la zone dangereuse vers des refuges temporaires ou se sont réfugiés chez des proches.

Environ 10.000 animaux ont également été évacués des alentours du mont Agung, touché par une forte activité sismique, mais où seuls quelques faibles dégagements de fumée blanche sont visibles en surface.

- Cinq sirènes mobiles -

En 1963, le volcan avait craché des morceaux de roches volcaniques brûlantes dans un rayon de 13 km autour du cratère, observe Surono, un volcanologue indonésien qui n'a qu'un patronyme. L'éruption du mont Agung avait duré un an.

Cette semaine, l'agence indonésienne de gestion des catastrophes naturelles a expédié des masques, des matelas, des couvertures et des tentes pour les évacués, qui se voient également offrir des repas.

Cinq sirènes mobiles ont été installées dans la zone dangereuse en cas d'éruption, afin d'avertir les habitants qui seraient restés ou retournés.

A Bali, le l'activité du mont Agung restait élevée jeudi, avec 125 séismes enregistrés entre minuit et midi par le centre indonésien de volcanologie.

"La magnitude continue d'augmenter. Hier (mercredi), nous avons aussi ressenti des tremblements de terre de magnitude trois", a déclaré Kasbani, volcanologue qui n'a qu'un patronyme.

L'Indonésie est l'une des régions du monde où l'activité sismique est la plus élevée avec 127 volcans actifs. L'archipel d'Asie du Sud-Est est situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents séismes et une importante activité volcanique.

A Vanuatu, un archipel du Pacifique situé sur la même "ceinture", les autorités ont ordonné jeudi l'évacuation obligatoire des 11.000 habitants d'une île entière en raison du réveil d'un volcan qui fait planer la menace d'une éruption majeure.