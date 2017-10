Mondial-2018: les supporters syriens ravis

Les supporters syriens ont suivi avec beaucoup de passion le nul de leur sélection face à l'Australie 1-1, jeudi, à Malacca en Malaisie, qui faisait office de match à domicile pour les Syriens, dont le pays est en guerre.

"L'atmosphère est exceptionnelle, et tout le peuple était très enthousiaste", se réjouit Nibal (une femme), avant d'ajouter: "On attend la victoire au prochain match. Le plus important c'est que le peuple syrien s'est à nouveau uni, dans le pays et à l'étranger".

Dans plusieurs villes du pays, des écrans géants ont été installés sur les places publiques ou dans des salles de sport, notamment à Damas, ou encore la deuxième ville du pays Alep, dans le nord.

A Damas, les cafés étaient bondés, les clients effectuant quelques pas de dabké -danse traditionnelle au Moyen-Orient- avant le début du match, mais aussi à son issue, pour célébrer le match nul.

Place des Omeyyades à Damas, des centaines de supporters avaient fait le déplacement, brandissant les drapeaux syriens et scandant des slogans d'encouragement, certains arborant fièrement le maillot rouge de l'équipe nationale, selon des images de la télévision publique.

"Le match nul est une grande victoire, malgré la situation sécuritaire", se réjouit Loubna Ayoub, trentenaire interrogée par l'AFP dans un café du centre de Damas, évoquant pudiquement le conflit meurtrier qui ravage le pays depuis 2011.

"C'était un beau match, plein d'enthousiasme", ajoute-t-il.

"Le résultat était très bon, je ne m'attendais même pas à un match nul, surtout que notre équipe n'a pas pu s'entraîner de manière suffisante", estime Mohamed Abdallah.