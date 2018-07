Inde: abandon d'une taxe controversée sur les serviettes hygiéniques

Les autorités indiennes ont annulé une taxe controversée sur les serviettes hygiéniques après une campagne de dénonciation de militants et de stars de Bollywood qui mettaient en cause la cherté d'un produit de première nécessité et le recul du droit des femmes.

Le gouvernement a modifié samedi la règlementation sur la TVA dans le but de faire baisser les prix de 90 produits de base, dont les serviettes hygiéniques, une mesure qui vise à séduire les classes moyennes avant les élections législatives de 2019.

"Je crois que toutes les femmes seront heureuses de savoir que les serviettes hygiéniques sont maintenant exemptées à 100%. Il n'y aura pas de TVA sur les serviettes hygiéniques", a déclaré aux journalistes Piyush Goyal, ministre par intérim des Finances.

Les défenseurs des droits des femmes, des stars de Bollywood et une partie de la classe politique étaient montés au créneau pour dénoncer la taxe de 12% sur ces produits, expliquant qu'elle limitait l'accès à un produit de première nécessité qui facilite la vie des femmes.

D'après une étude nationale récente, environ 60% des jeunes femmes de 16 à 24 ans n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques, chiffre qui monte à 80% dans certains Etats pauvres du centre et de l'Est de l'Inde.

En Inde, certaines voix se sont élevées pour mettre en relation l'absence d'infrastructures de base comme les toilettes dans les écoles publiques et le manque d'accès aux protections périodiques avec le taux plus élevé de filles qui abandonnent l'école.

"C'est une de ces journées où certaines informations font pleurer de joie, quand une cause chère à notre coeur avance", a réagi sur Twitter Akshay Kumar, une des stars les plus populaires de Bollywood.

L'acteur a tenu le rôle titre dans Padman, un film récent sur la vie d'un militant qui créé une marque de serviettes hygiéniques à bas coût dans l'Inde rurale.

"Merci d'avoir compris la nécessité de l'hygiène périodique. Je suis sûr que des dizaines de millions de femmes dans notre pays vous envoient en silence des messages de gratitude", a-t-il ajouté.

La TVA harmonisée est entrée en vigueur en juillet 2017, avec pour ambition de simplifier l'économie du géant asiatique.