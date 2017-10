Le cardinal Barbarin reçu par le pape François

Le pape François devait recevoir jeudi matin le cardinal français Philippe Barbarin, qui sera jugé l'an prochain pour non dénonciation d'agressions pédophiles dans son diocèse, a annoncé le Vatican.

C'est la première fois que le pape rencontrera l'archevêque de Lyon depuis que la justice a décidé d'ouvrir à son encontre un procès, prévu en avril prochain.

Une délégation de quelque 75 prêtres du diocèse de Lyon, emmenée par Mgr Barbarin, devait être reçue vers 09H30 par le souverain pontife, selon l'agenda du pape rendu public jeudi matin.

Le cardinal Philippe Barbarin sera jugé du 4 au 6 avril à Lyon pour ne pas avoir dénoncé à la justice des agressions pédophiles commises avant 1991 dans son diocèse, une affaire à l'origine d'un scandale sur les silences de l’Église.

Le dossier avait été classé à l'été 2016 par le parquet après six mois d'enquête mais neuf victimes du prêtre Bernard Preynat ont lancé depuis une citation directe à l'encontre de l'archevêque de Lyon et de six autres personnes.

Le pape François a toujours assuré le cardinal Barbarin de son soutien, estimant qu'il avait "pris les mesures qui s'imposaient".

Il l'avait reçu en juillet 2016 alors qu'il s'était rendu au Vatican avec quelque 200 Français en situation précaire.