Un député ougandais s'excuse d'avoir encouragé les hommes à "battre leur femme"

Un député ougandais a dû présenter ses excuses pour avoir encouragé les hommes à battre leur femme afin de les "discipliner", provoquant un tollé dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Onesmus Twinamasiko a assuré mercredi dans une lettre au Parlement "détester toute forme de violence contre les femmes". "Veuillez accepter mes excuses les plus sincères et sans réserve", a-t-il dit à l'adresse des parlementaires, du public "et plus particulièrement des femmes".

Le député avait donné une interview le 9 mars, au lendemain de la journée internationale des droits des femmes à une chaîne de télévision locale, NTV, où il déclarait qu'"en tant qu'homme, vous devez discipliner votre femme, vous devez la toucher, la saisir à bras le corps, la frapper en quelque sorte, pour la rendre raisonnable".

Ses remarques ont provoqué la colère de femmes bien que ce genre d'opinion ne soit pas rare en Ouganda où, selon un rapport gouvernemental publié en 2016, une Ougandaise sur cinq âgée de 14 à 49 ans s'est dite victime de violence physique ou sexuelle sur une période de douze mois.

La présidente du Parlement, Rebecca Kadaga, a promis d'enquêter sur les propos de M. Twinamasiko pour incitation à la violence contre les femmes et l'association des femmes parlementaires a exigé que le député retire ses remarques et présente ses excuses.

Sur Twitter, le hashtag #OnesmusTwinamasikoMustResign (OnesmusTwinamasikoDoitDémissionner) a été très repris.

Le 8 mars, le président Yoweri Museveni avait déclaré à l'occasion de la journée de la femme que les hommes qui frappaient leur épouse étaient "des lâches".