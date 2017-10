Emily Ratajkowski pose topless et en string ultra sexy à Marrakech (photos)

Emily Ratajkowski ne s'était pas dénudée sur Instagram depuis longtemps mais il semblerait que le soleil du Maroc lui ait redonné son goût pour les photos ultra sexy. Dimanche 8 elle n'a pas hésité à poser en culotte très échancrée .

La taille haute de son string mettait en valeur ses fesses déjà sublimées par son dos légérement cambré. Topless, elle cachait tout de même sa poitrine avec ses bras. Les fans ne lui en ont pas tenu rigueur et ont adoré la petite mine boudeuse que le mannequin n'a pas oublié de prendre, comme souvent sur ses clichés.

Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 7 Oct. 2017 à 8h19 PDT

Et vu l'engouement que la publication a suscité, plus d'un million de likes en une journée, la belle brune a décidé de réitérer l'expérience ce lundi 9. Le string n'était pas le même et le mannequin avait revêtu un kimono bleu. Mais celui-ci était grand ouvert: la naissance de ses seins était alors largement visible. Encore une fois "Emrata" laissait peu de place à l'imagination.

Merci Marrakech, you are amazing @lamamouniamarrakech Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 9 Oct. 2017 à 4h25 PDT

Après l'effervescence de la Fashion Week parisienne, elle a passé quelques jours à Marrakech avec son petit-ami, Jeff Magid. Lui aussi a d'ailleurs publié un joli cliché de son amoureuse, cette fois-ci elle était beaucoup plus habillée mais pas moins sexy pour autant. Mais le jour du départ est déjà arrivé pour les deux tourtereaux. Sous sa dernière photo, le mannequin a écrit "Merci Marrakech, tu es incroyable", signe que les vacances bien méritées vont prendre fin mais certainement pas les photos sexy dont la brune a le secret.