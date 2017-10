Jade Leboeuf pose seins nus sur Instagram et dévoile son corps de rêve (photos)

Jade Leboeuf a fait monter la température samedi 30 septembre sur Instagram. La belle brune de 26 ans n'a pas hésité à faire tomber le haut et à dévoiler son corps bronzé. Dos à la mer, elle regarde au loin comme si elle ne voyait pas le photographe.

Pourtant elle cachait ses tétons avec sa main, preuve que la mise en scène était vraiment parfaite. Le cliché a été pris à Bali, où la jeune femme est en vacances avec son amoureux, Stéphane Rodrigues. Les deux tourtereaux ont entrepris de faire un tour du monde et de publier les meilleurs moments de leur expédition sur Instagram.

J'ai perdu mon haut de maillot Une publication partagée par (@jade_leboeuf) le 29 Sept. 2017 à 14h11 PDT

Los Angeles, Hong Kong, Los Angeles, Bali... le couple a visiblement la belle vie et cumule plus de 124.000 abonnés sur Instagram.

La brunette s'est essayée à la comédie puis au mannequinat mais elle a finalement choisi le métier de blogueuse. Jade Leboeuf tient un site à jour, en plus de son compte Instagram, sur lequel elle décrit ses astuces beauté, ses coups de cœur durant ses séjours ou encore les derniers habits qui l'ont fait craquer.

Le clan des bonnets rouges #hotsprings #bonnetsrouges #california Une publication partagée par (@rodriguessteph) le 13 Déc. 2016 à 0h04 PST

Sur les réseaux sociaux, peu d'écriture accompagne les photos: elle le sait bien, c'est sa plastique de rêve que ses fans veulent voir. Du coup, elle s'affiche régulièrement en bikini.

En mars dernier, elle avait été vivement critiquée pour ses photos osées. Et c'est son champion du monde de père, Frank Leboeuf, qui l'avait défendue. Dans un interview à Paris Match, il avait expliqué: "Jade est mannequin, elle a 26 ans et elle vit à Los Angeles. Je la laisse vivre sa vie avec son compagnon même si j'aime bien l'avoir souvent au téléphone. Je regarde ce qu'elle fait et je lui dis régulièrement: +n'oublies pas que malheureusement tu restes la fille de ton père et que je reste responsable de toi, malgré tes 26 ans, face à ces quelques abrutis de journalistes+".