Coronavirus: les groupes sanguins O mieux immunisés ?

Nous ne sommes pas tous égaux face au Virus. Le groupe sanguin auquel on appartient est une de ces distinctions. Certaines études tendent à démontrer que les personnes appartenant au Groupe 0 résisteraient mieux que les autres au coronavirus Covid-19.

Selon l’âge, les antécédents médicaux comme les maladies cardio-vasculaires, le diabète ou l’obésité, la résistance au Covid-19 est variable selon les patients. Un autre facteur vient d’être mis en lumière. Celui du groupe sanguin. Les personnes appartenant au groupe sanguin 0 risqueraient d’être moins touchés que les autres.

33% de risques en moins

Des chercheurs chinois rattachés à l’Université de Shenzhen ont même établi une statistique précise: 33% de risques en moins d’être touché pour les personnes du groupe sanguin, 20% de sur-risque pour les personnes du groupe A par rapport aux autres groupes. Le groupe B n’a pas été étudié pour des raisons d’un échantillon trop faible.

Confirmation

Ce sous-risque pour le groupe sanguin 0 avait déjà été relevé par Jacques Le Pendu, le directeur de recherche de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) au laboratoire de recherche en cancérologie et immunologie de Nantes. Cette conclusion avait aussi été trouvée pour une étude sur le Sras à Hong Kong en 2003.

Anticorps

Comment l’explique-t-on? Les personnes de groupe sanguin 0 développent naturellement des anticorps A et B, les personnes du groupe sanguin A des anticorps B et ceux du groupe B des anticorps A. La défense immunitaire serait donc «double» pour le groupe sanguin O et peut expliquer que les personnes de ce groupe soient dotées d’une «immunité naturelle légèrement supérieure». Légèrement. Beaucoup moins efficace en tout cas que le masque et les gants, le savon et le gel-hydroalcolique, cela va de soi.