Café-théâtre : les citoyens engagés font leur festival au Seuillon du rire

CAFE-THEATRE - L’action citoyenne ne se fait pas que dans la rue, elle parcourt l’art également. Ce samedi 4 novembre à Lanques-sur-Rognon (Haute-Marne), la salle de spectacle Le Seuillon organise le festival Le Seuillon du rire. À partir de 17 heures, trois shows vont se succéder, dont celui du Docteur Alwest, humoriste et militant, critique acerbe du gouvernement, connu pour ses sketches sur YouTube et pour son one-man show Docteur Alwest en consultation. Il avait marqué ces dernières années par son engagement, et avait rejoint les manifestations qui s’opposaient au pass sanitaire.

Son collègue humoriste Germinator ouvrira le bal avant que les chanteurs, Gilets jaunes de la première heure, Jérémie et Julien, ne clôturent la soirée. Les chansons de ces antimondialistes affichés dénoncent les politiques actuelles. Une façon de faire passer les messages et de recharger les batteries de la contestation avant de fêter dans quelques jours le cinquième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes.