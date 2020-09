Journées européennes du Patrimoine à Paris et en Ile de France, un programme riche et original en 2020

A situation exceptionnelle journées du patrimoine inédites … A Paris comme ailleurs, le patrimoine sera accessible au plus grand nombre, même si les autorités ont du s’adapter à cette situation inédite.

La situation sanitaire a conduit les autorités à annuler certaines manifestations dans certaines villes et régions à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. A Paris et dans la région Ile de France, comme en Province, vous pourrez néanmoins vous réapproprier certains des lieux emblématiques de la capitale.

Des lieux de pouvoir aux sites insolites, Paris à redécouvrir

A Paris, comme chaque année, les lieux de pouvoir concentreront une bonne partie des passionnés d’histoire. Mais cette année, le gouvernement entend bien ne pas permettre des débordements, notamment de la part de gilets jaunes infiltrés, tout en respectant les contraintes sanitaires. La visite de l’Assemblée Nationale se fera ainsi uniquement sur inscription, alors que les pré-contrôles se sont multipliés pour la visite du Palais de l’Elysée, qui accueillera ce week-end 2.500 visiteurs par jour (contre plus de 10.000 l’année dernière) .

L’ancienne abbaye royale de Saint-Denis ouvrira exceptionnellement ses portes. Transformé aujourd’hui en maison d’éducation de la Légion d’honneur, cet édifice constitue un point de passage obligé, à proximité de la nécropole des rois de France (basilique de Saint-Denis)

Samedi à 10h00, une visite originale vous conduit à découvrir un autre type de patrimoine, en visitant la centrale de chauffage urbain par géothermie de Créteil. (Site de géothermie; Rue des Réfugniks 94000 Créteil)

Le Digital au secours du patrimoine pour cette édition 2020

Pour permettre aux Parisiens et à l’ensemble des Français de se réapproprier ce patrimoine historique, les visites virtuelles se multiplient également cette année. Des salons privés de l’Elysée au bureau du Maire de Paris, nombreux sont les édifices à proposer cette immersion digitale. La SNCF va encore plus loin en consacrant un site entier à une nouvelle expérience de découverte de son patrimoine : Bienvenue à Bord , alors que les visites virtuelles de la RATP vous convient à vous plonger dans l’histoire et l’évolution du métro parisien.

Et si Notre Dame de Paris ne pourra pas accueillir de visiteurs pour cette 37ème édition des Journées européennes du patrimoine, une visite commentée sera néanmoins proposée samedi à 12 heures sur Facebook et Instagram.