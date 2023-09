L'artiste JR habille l'Opéra Garnier d'un trompe-l'oeil caverneux

DÉPÊCHE — En travaux jusqu'à fin 2024, l'Opéra Garnier a invité le célèbre photographe et artiste de rue JR à rhabiller sa façade. Le résultat a été dévoilé mercredi 6 septembre : un gigantesque trompe-l'œil qui creuse une caverne à l'intérieur du monument.

Intitulée "Retour à la caverne", l'œuvre en noir et blanc se veut référence à l'allégorie de la caverne de Platon, selon laquelle en sortir apporterait lumière et connaissance. Sauf que cette fois, on aurait plutôt envie d'y rentrer !

Mais comme l'a fait remarquer l'Opéra dans un communiqué, c'est aussi un clin d'œil aux "origines du ballet et de l’opéra, lorsque le chant et la danse célébraient les divinités de la Grèce archaïque au sein de grottes aménagées à l’occasion de festivités". "Ce n’est qu’au VIe siècle avant J.-C. que ces célébrations se rapprochèrent des cités pour y creuser de véritables tribunes et gradins afin de réunir l’ensemble des citoyens", explique l'institution.

L'œuvre sera présente jusqu'au 25 septembre, et sera animée plusieurs fois d'ici là ! En effet, des projections nocturnes gratuites auront lieu les deux prochains week-ends de septembre. Les Bosquets de JR et L’Oiseau de feu de Maurice Béjart ouvriront les festivités samedi 9 septembre.

La programmation complète est détaillée sur le site de l'Opéra.

À terme, la caverne de JR sera remplacée par un rideau de scène, lui-même confectionné par... les Parisiens ! De la mi-septembre à la fin octobre, "le grand public sera invité par la Galerie du 19M à s’initier gratuitement à la broderie et à participer ainsi à la réalisation de cette œuvre", a annoncé l'Opéra. Une façon d'inclure le public dans la renaissance du monument.