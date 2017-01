Le centre Pompidou a 40 ans

Le 31 janvier 1997 Valéry Giscard d'Estaing inaugurait un nouveau centre d'art, projet de son prédécesseur, George Pompidou. Après avoir fait couler beaucoup d'encore et essuyé de très nombreuses critiques, le Centre Pompidou est aujourd'hui l'un des musées d'art moderne et contemporain les plus en vue du monde. Son architecture atypique, son coût jugé trop élevé ont été de réels freins à son acceptation par le public.

Pourtant Beaubourg est aujourd'hui le plus grand centre d'art européen. Pas moins de 3,3 millions de visiteurs s'y sont rendus en 2016 soit une augmentation de 9% par rapport à 2015. Le musée fait figure d'exception alors que d'autres établissements ont vu leur fréquentation baisser à cause des récents attentats.

Depuis cette inauguration, 325 expositions temporaires y ont été présentées, 120.000 œuvres ont été acquises et le musée a été décentralisé à Metz. Le Centre Pompidou-Metz, ouvert en 2010 est d'ailleurs le premier exemple de décentralisation d'un établissement culturel national français. De plus, le centre a actuellement une antenne à Shanghai. Une autre, bruxelloise, devrait voir le jour d'ici 2020.

La célébration de l'anniversaire de cette institution qui a su trouver sa place auprès du public se déroulera le weekend du 4 et 5 février au sein du Centre Pompidou mais aussi dans une quarantaine de villes de France. Au programme: des bals, parades, des rencontres avec les artistes et des visites guidées, tout cela gratuitement.