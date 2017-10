Nuit Blanche: le programme de l'événement en Ile-de-France

La 15e édition de la Nuit Blanche est prévue entre samedi 7 et dimanche 8 à Paris et en Ile-de-France. A cette occasion, les musées fermeront plus tard tout comme de nombreux autres lieux culturels qui proposeront des activités inédites.

Dans le Ier arrondissement de la capitale, les amateurs de musique pourront se retrouver au conservatoire municipal Wolfgang Amadeus Mozart pour un concert de cuivres de 19h à 20h. Non loin de là, le centre Pompidou sera ouvert jusqu'à 2h du matin, certaines expositions seront ouvertes et des DJ set sont prévus. Globalement, tous les grands musées parisiens seront ouverts et proposeront des activités différentes de d'habitude.

Certains gymnases ou écoles primaires seront ouverts au public et accueilleront les curieux. L'école maternelle de la Goutte d'Or proposera la Nuit de l'estampe et le gymnase Jean Dame du IIe arrondissement accueillera l'artiste Boris Kozlov qui présentera son travail fait autour de la Pioneer Plaque, envoyée dans l'espace en 1973.

Dans le VIIe arrondissement, la Fondation EDF proposera une exposition en collaboration avec des street artistes qui auront pour mission d'investir l'espace jusqu'à 2h du matin.

Pour les gourmands, il faudra aller au Kiosque citoyen dans le XVe arrondissement. Des plats du monde entier, du Népal au Pérou en passant par le Sénégal ou même le Portugal, seront proposés sur place ou à emporter. Les personnes à la recherche de repas uniques pourront aussi se retrouver au Centre Tignous de Montreuil. Et déguster des plantes comestibles sauvages.

En plus, tous les bars dansants et discothèques proposeront toutes des soirées spéciales jusqu'au bout de la nuit.

En dehors de Paris aussi des activités seront prévues. Pour les petits et les grands, le musée des Avelines de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, propose une soirée avec Guylaine Bureau et Julien Coulon, une conteuse et un guitariste.

La RATP propose un service spécial toute la nuit, pour en savoir plus cliquez ici

Pour le programme complet de la 15e édition de la Nuit Blanche, cliquez ici