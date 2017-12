Affaire Weinstein: Rose McGowan s'en prend violemment à Alyssa Milano sur les réseaux sociaux

Il est bien loin le temps où ces deux là se prenaient dans les bras… Entre Rose McGowan et Alyssa Milano, anciennes partenaires sur la série Charmed (elles jouaient deux des sœurs sorcières Halliwell, Paige et Phoebe), c'est assez tendu en ce moment. Vendredi 8, la première a laissé éclater sa colère contre la seconde en l'incendiant sur les réseaux sociaux.

"Tu me fais vomir", lui a-t-elle ainsi lancé. Mais pourquoi? Qu'a pu bien faire Alyssa Milano pour que son ex-sœur à l'écran s'en prenne si violemment à elle? L'actrice de 44 ans (bientôt 45 car elle est née un 19 décembre) affiche depuis l'affaire Weinstein son soutien à la désormais ex-épouse du producteur, Georgina Chapman, qui est son amie.

You make me want to vomit. You actually gave me a body flashback. Well done, fake one - People https://t.co/XCdTWyp4dd

Elle a d'ailleurs déclaré dans une récente interview à la télévision que "c'est une mère et une femme géniale, et je pense que sa priorité pour le moment est de se concentrer sur la manière d'élever au mieux ses deux enfants étant donné les circonstances".

C'est justement à cette déclaration que Rose McGowan, qui dit avoir été victime d'un viol de Harvey Weinstein il y a plusieurs années, alors qu'elle débutait sa carrière, a tenu à réagir.

Pourtant, Alyssa Milano avait tweeté avec le hashtag #MeToo dès le début des révélations d'agressions sexuelles du producteur américain. Elle avait même pris sa défense, comme le souligne Rena Sofer, une actrice américaine célèbre sur le petit écran (elle est apparue dans NCIS, 24h Chrono, Chicago P.D, Bones ou encore Dr House).

Today @Alyssa_Milano stood in front of a packed house IN TEARS and called you her friend and her costar. Her first #MeToo posting was in support of YOU!! The same way she is supporting her friend @georginachapman THAT IS WHAT FRIENDS DO! I stand in support of my friend Alyssa

— Rena Sofer (@RenaSofer) 9 décembre 2017