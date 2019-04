Brad Pitt et Angelina Jolie toujours pas entièrement divorcés

C'est fait. Angelina Jolie et Brad Pitt sont officiellement célibataires. Trois ans après leur rupture, et après des négociations compliquées, ils ont obtenu une décision de justice qui met fin à leur mariage, mais ils ne sont pas pour autant entièrement divorcés. Explications.

Le site people The Blast a révélé samedi 13 avril que les deux stars américaines ont effectivement obtenu la séparation "émotionnelle", mais ils peuvent encore discuter sur certains termes de leur accord de divorce, notamment la garde des enfants et la répartition de leurs biens en commun.

Des sources proches de l'ancien couple ont confié au média américain qu'autant Angelina Jolie que Brad Pitt avaient besoin "d'aller de l'avant" dans la vie et de vraiment "se séparer émotionnellement l'un de l'autre".

La question la plus compliquée dans leur dossier de divorce est évidemment la garde partagée de leurs six enfants Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Knox et Vivienne.

Beaucoup de disputes ont découlé entre les deux célébrités à ce sujet. Angelina Jolie réclamait au départ la garde exclusive et elle a même accusé Brad Pitt de maltraitance. Elle a aussi dit que l'acteur ne payait pas la pension des enfants.

Quand la tension est retombée, les enfants ont pu revoir leurs deux parents de manière relativement équitable. Et l'accord vise désormais à établir les modalités d'une garde partagée.