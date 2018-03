Comme Johnny Hallyday, Ashton Kutcher et Mila Kunis sont prêts à déshériter leurs enfants

Chez les gens fortunés et célèbres, ce n'est décidément pas si rare de déshériter ses enfants. Mi-février, l'acteur Ashton Kutcher a révélé sur le podcast Armchair Expert que lui et sa femme Mila Kunis ne comptaient pas léguer grand-chose à leurs enfants Wyatt et Dimitri.

Comme Johnny Hallyday, le couple de célébrités entend en effet déshériter (en partie) ses enfants à leur mort. Mais pas comme Johnny Hallyday, tout n'ira pas au dernier conjoint vivant.

"Mes enfants n’auront pas grand-chose… Ils n’auront pas de trust à leurs noms, on finira par donner notre argent à des associations et à différents organismes", a expliqué l'ex de Demi Moore.

Ce qui ne veut pas dire, donc, qu'il ne leur laissera rien. Mais la majorité de sa fortune (évaluée à 250 millions de dollars par le magazine Forbes, celle de Mila Kunis à 50 millions selon différentes sources) ira à des œuvres de charité, et il compte bien aider ses enfants de son vivant, pour les mettre à l'abri du besoin.

"Si mes enfants veulent lancer leur propre entreprise et qu’ils ont un projet qui tient la route, j’investirai dedans, mais ils n’auront pas d’héritage. Donc, avec un peu de chance, ils seront motivés pour obtenir ce qu’ils veulent", a-t-il ainsi assuré.

Mila Kunis et Ashton Kutcher sont résolument tournés vers les autres et vers le milieu caritatif. Ca fait partie des valeurs qu'ils veulent transmettre à leurs enfants.

Fin octobre, l'actrice de 34 ans avait ainsi révélé qu'elle ne ferait pas de cadeaux à ses enfants à Noël parce qu'ils en recevaient déjà trop des grands-parents, qu'ils étaient de toute façon trop petits et qu'elle ne voulait pas "élever des connards" en leur offrant même ce qu'ils n'attendaient pas.