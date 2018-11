David Hallyday révèle qu'il n'a pas pu dire adieu à Johnny à cause de Laeticia (vidéo)

Onze mois après le décès de son père, Johnny, David Hallyday s'est exprimé pour la première fois à la télévision, a confié la douleur qui était toujours la sienne et les tensions qui persistaient entre lui et Laeticia à cause du conflit sur l'héritage.

Dans Sept à Huit sur TF1 dimanche 18, David Hallyday est ainsi revenu sur le dernier jour de la vie de son père. Il a expliqué qu'il avait attendu toute la journée à Marnes-la-Coquette le 5 décembre 2017 de pouvoir rentrer dans le bureau qui faisait office de chambre d'hôpital. Mais que le staff médical avait refusé.

Quand la journaliste lui demande si les médecins avaient des consignes, il répond que "oui". Et quand on lui pose la question de savoir si cela venait de Laeticia Hallyday, il affirme également "oui".

Pour la première fois, @davidhallyday s’exprime sur les derniers jours de son père, ses relations avec Laeticia Hallyday et l’héritage. Un entretien de 18 minutes où il se livre comme jamais et répond aux polémiques.

Le plus difficile à supporter pour David Hallyday, c'est le fait que son père soit mort sans avoir lu sa dernière lettre. Pas la chanson Ma dernière lettre qu'il a récemment révélée, mais les derniers mots qu'il a couchés sur le papier et qu'il voulait que les médecins transmettent à Johnny avant qu'il ne soit trop tard.

"Quand je suis venu le lendemain, on m'a dit qu'on n'avait pas pu la lui remettre ni lui lire. Cela m'a marqué au fer. Et je pense que c'est le seul truc de toute ma vie que je n'arriverai pas à guérir", a-t-il ainsi déclaré.

Malgré la situation conflictuelle avec Laeticia Hallyday par rapport à l'héritage de Johnny, David Hallyday a aussi voulu faire preuve d'une volonté d'apaisement dans cet entretien (à retrouver en intégralité sur le replay de MyTF1).

"Je n'aborde ni mensonge ni polémique. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a que de l'amour", a-t-il expliqué. Ayant aussi un dernier mot pour ses deux petites sœurs, Jade et Joy, qu'il espère revoir bientôt.

"C'est compliqué de les voir aujourd'hui. Mais je leur ai dit avant de partir que chez moi était chez elles". Message auquel le dernier post Instagram de Jade Hallyday semble faire écho.