Discriminée, Agathe Auproux peine à trouver un appartement

Agathe Auproux a découvert les galères du déménagement à Paris et s'en est confiée à ses fans sur son compte Twitter mardi 6. La jeune femme chroniqueuse à TPMP, l'émission de Cyril Hanouna, a expliqué à quel point il était dur pour elle de trouver un appartement.

Car la journaliste n'a pas de CDI et les loueurs d'appartements semblent très frileux à l'idée de signer un bail avec elle. Ainsi, la belle brune se sent "discriminée".

"Je cherche un appart et me heurte à une toute nouvelle forme de discrimination. +Non désolé ce n’est pas une question de revenus mais de contrat, on ne loue qu’aux personnes en CDI+ . Je vais tout casser", a écrit la jeune femme âgée de 26 ans.

Etonnée, elle a même expliqué que "c’était carrément plus simple quand (elle était) étudiante. Incompréhensible". Elle a aussi précisé qu'elle était bien consciente que ce problème ne lui était pas unique mais que ce n'était pas parce qu'il était "commun" que cela le rendait pas "davantage admissible".

« T’as qu’à acheter » « Bienvenue dans le monde réel ». Euh je suis diplômée depuis 1 an et demi. Je suis journaliste pigiste +sous le régime des intermittents avec les boites de prod(TV). Donc je ne vais rien acheter du tout à part du liquide vaisselle car je n’en ai plus merci. — Agathe Auproux (@agatheauproux) 6 mars 2018

"Donc, exemple : un cdiste a 2000€ par mois passe avant un auto-entrepreneur qui peut justifier 7000€ mensuels, dont le profil ne sera même pas considéré", a-t-elle dénoncé sans préciser si elle gagnait effectivement 7.000 euros par mois et en identifiant Emmanuel Macon à son message. "C'est ça une start-up nation?".

Bien qu'elle gagne confortablement sa vie, la jeune femme n'a pas de contrat stable: en plus de piges, elle travaille sous le régime des intermittents du spectacle lorsqu'elle est à l'antenne sur TPMP.

Agathe Auproux a reçu des centaines de messages de soutien mais aussi des témoignages de personnes qui peinaient aussi à trouver un logement.