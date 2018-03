Echanges tendus entre Stéphane Guillon et Thierry Ardisson

Son licenciement de la chaîne C8, qu'il a appris dans la presse, ne passe vraiment pas. Stéphane Guillon ne manque pas d'égratigner Thierry Ardisson, son ancien patron lorsqu'il avait une chronique dans Salut les Terriens, à chacun de ses passages dans les médias.

L'humoriste au verbe acerbe est en effet en pleine promotion de son nouveau livre dans lequel il dresse notamment le portrait, pas toujours flatteur, de son ancien "patron".

S'il ne cite à aucun moment le nom de l'homme en noir, il est aisé de faire le rapprochement. Pour lui, le présentateur de Salut les Terriens est cependant quelqu'un de "très professionnel".

Pourtant, Thierry Ardisson n'a jamais salué l'assistant de Stéphane Guillon selon ce dernier, alors qu'ils se croisaient chaque jour. L'humoriste a aussi révélé que l'animateur était capable de pleurer sur commande et qu'il utilisait régulièrement son talent lors de l'enregistrement de ses émissions, pour "paraître plus humain".

Parfois malheureusement, ses yeux ne pleuraient pas au bon moment, il fallait donc tourner à nouveau la scène pour avoir une séquence parfaite.

Thierry Ardisson n'a visiblement pas apprécié ces passages du Journal d'un infréquentable et a répondu à Stéphane Guillon par voie de communiqué ce mercredi 14.

"Stéphane, après ton échec au cinéma, puis ton échec au théâtre, il ne te reste plus que l’invention de fake news pour exister médiatiquement. En dix ans, tu n’as jamais participé à aucune conférence de Salut les terriens! et tu n’as pas davantage été présent lors des tournages des témoignages. En revanche, tu gagnais 10.000 euros par semaine et je comprends qu’aujourd’hui cela te manque cruellement. Mais de là à mentir et à me dénigrer sans raison et sans preuve, il y a une limite que tu franchis dans la honte", a écrit l'homme en noir en n'hésitant pas à qualifier son ancien collègue de menteur.

La réponse de celui qui a été évincé de SLT en juin dernier ne s'est pas faite attendre et c'est dans une lettre ouverte publiée sur le Huffington Post qu'il a décidé de répliquer.

"Merci pour ta lettre. Content d'avoir de tes nouvelles, je n'en avais pas eu depuis mon éviction de la chaine en juin dernier, alors tu imagines ma surprise!", a-t-il lâché non sans ironie.

"En revanche, je ne comprends pas que tu réagisses si mal à un livre dans lequel tu n'es pas cité une seule fois", a-t-il poursuivi en lui conseillant de faire preuve d'un peu d'autodérision. Il a ensuite indiqué à son ancien patron n'avoir "jamais autant travaillé depuis (son) départ de chez (lui)".

Stéphane Guillon a ensuite dénoncé l'inaction de Thierry Ardisson lors du conflit des salariés d'I>Télé et Vincent Bolloré. "Tu as préféré ne rien dire, garder ta place et ton salaire, celui que tu me reproches aujourd'hui d'avoir touché indûment. Je ne te juge pas pour autant et je ne t'en veux pas. Les gens changent c'est ainsi. Mais de grâce un peu d'humour sur toi-même", a finalement écrit l'humoriste… en attendant la réplique de Thierry Ardisson.