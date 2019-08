Emma Thompson: Marine Le Pen est une "blonde maléfique"

Emma Thompson est une actrice britannique de 60 ans, engagée, militant pour le droit des femmes, et n'hésitant à partager son avis sur la politique européenne quand on le lui demande.

La sexagénaire, qui sera mercredi 21 août à l'affiche de Late Night, a accordé une interview au JDD dans laquelle elle évoque son engagement politique et son opposition ferme aux idées d'extrême droite.

En évoquant son rôle de Vivienne Rook (une femme politique d'extrême droite très controversée) dans la série Years and Years, Emma Thompson a parlé de Marine Le Pen et du Premier ministre britannique Boris Johnson, qu'elle met au même niveau que la présidente du Rassemblement national.

"J'ai accepté de jouer dans la série télé Years and Years, de Russell T. Davis, où j'incarne Vivienne Rook, une politicienne d'extrême droite très controversée. Un croisement entre Marine Le Pen et Boris Johnson, des blonds maléfiques à la vision étriquée et aux propos d'un autre temps", a-t-elle ainsi déclaré.

Si Marine Le Pen en prend (un peu) pour son grade, Boris Johnson n'est vraiment pas en reste. Emma Thompson ne le porte vraiment pas dans son cœur: "Je maudis notre nouveau Premier ministre, un menteur pathologique doublé d'un gros porc".