Enora Malagré pourrait participer à la prochaine saison de "The Island" sur M6

Elle avait des envies d'ailleurs. Envie de souffler après sept années "dans une bulle de kiffe" mais surtout de "passer à autre chose". Depuis qu'elle a quitté Touche Pas à Mon Poste la saison dernière, Enora Malagré est aux abonnés absents dans les médias. Même si elle garde un lien très fort avec ses fans, qu'elle tient toujours informé de ses faits et gestes via Twitter.

Fin août, sur France 2, la blonde incendiaire, qui enflammait les débats sur le plateau de TPMP, avait annoncé son retour à la télévision et à la radio en octobre. Pour rappel, elle a travaillé sur plusieurs ondes par le passé, notamment à Virgin, NRJ ou Europe 1.

Et elle pourrait très bien, aussi, participer à la prochaine saison de The Island sur M6. Une saison "all stars" où il n'y aurait que des personnalités. C'est le journaliste Julien Bellver qui a annoncé sur Quotidien sur TMC mardi 3 au soir que la production du programme d'aventures avait contacté Enora Malagré. Le tournage aurait lieu en décembre prochain au Panama.

Mais aucune information officielle n'a été communiquée au sujet du casting. Et surtout Enora n'a ni confirmé ni infirmé cette (bonne ou mauvaise?) nouvelle. D'ailleurs, on ne sait même pas encore si elle a déjà donné sa réponse. A noter cependant que la trentenaire a la téléréalité en horreur. Bien que The Island soit plus une émission d'aventure comme Koh Lanta qu'un Secret Story sur un paradis perdu.

Par le passé, d'autres chroniqueurs de TPMP avaient aussi été contactés par la production de The Island. Gilles Verdez avait apparemment même envoyé sa candidature avant d'être recalé.