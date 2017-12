Eva Longoria enceinte de son premier enfant à 42 ans (photo)

L'actrice Eva Longoria et son mari José Baston attendent leur premier enfant. La "desperate housewife" est d'ailleurs enceinte pour la première fois. Le magazine people mexicain Hola a révélé la nouvelle mardi 19 avant que US Weekly confirme lui aussi l'information grâce au témoignage d'un proche du couple.

Et la belle latina serait même enceinte de quatre mois déjà et prête à donner naissance à un petit garçon en mai prochain. Issue d'une famille nombreuse, Eva Longoria est certainement déjà habituée à s'occuper d'enfants. Surtout que la belle élève à mi-temps les quatre filles et garçons de son mari -Natalia, Mariana, Sebastian et Jose Antonio- qu'il a eu de sa précédente union avec l'actrice mexicaine Natalia Espéron.

Lors d'une soirée organisée par L'Oréal au début du mois de décembre, Eva Longoria n'arrêtait pas toucher son ventre selon des sources contactées par le magazine américain. Un signe qui ne trompe pas selon la revue.

Un peu plus d'un an après son mariage avec l'homme d'affaires mexicain, Eva Longoria s'apprête donc à être maman. Pourtant peu de temps après leur union, la brune avait expliqué aux médias ne pas faire "la course à la grossesse". Elle disait même considérer les enfants de son mari comme sa "famille" et préférait rester énigmatique sur les questions concernant une future grossesse.

Il semblerait qu'elle ait changé d'avis et qu'elle se soit laissée tentée par cette nouvelle aventure. Pour l'instant cependant, aucun des deux principaux intéressés n'a confirmé l'information.