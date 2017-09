Fashion Week: la très sexy Ilona Smet fait sensation au défilé Etam (photo)

Elle a fait crépiter les flashs des photographes. A l'occasion de la Fashion Week à Paris, qui a commencé lundi 25, Ilona Smeth a défilé mardi pour la marque Etam. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas passée inaperçue. En effet, la fille de David Halliday et d'Estelle Lefébure, a fait son apparition lors de la séquence consacrée aux années 80. Vêtue d'une veste de sport nouée à la taille, d'une brassière et de chaussettes rayées, la jolie blonde de 22 ans a fait sensation sur le podium.

Assise au premier rang, sa mère, qui se trouvait aux côtés de Guillaume Canet, Isabelle Adjani et Gilles Lellouche, n'a d'ailleurs pas tardé à exprimer son émotion sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, l'ancien mannequin a donc publié une photo de sa fille en lui disant qu'elle était fière d'elle.

Une publication partagée par Estelle Lefebure (@estellelefebure66) le 26 Sept. 2017 à 13h54 PDT

Ce n'est pas la première fois que la petite fille de Johnny Hallyday foule le catwalk (podium). Pour rappel, en janvier dernier, elle avait défilé pour Jean-Paul Gaultier à l'occasion de la sortie de la collection printemps-été. A cette occasion, elle portait une robe rose asymétrique aux motifs floraux blancs et était resplendissante comme à son habitude.

La jolie blonde, dont la carrière a commencé à s'envoler en 2014, semble donc marcher sur les traces de sa mère. "Je n'aurais pas eu le droit de lui interdire de faire le métier de mannequin. Je sais qu'Ilona est une jeune femme qui ne risque pas de succomber aux sombres tentations de ce job", avait déclaré Estelle Lefébure en 2016 lors d'un entretien accordé à Paris-Match.