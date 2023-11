JO 2024 : Florent Manaudou déplore que la France ne soit "pas un pays de sport"

À seulement quelques mois des Jeux olympiques, c'est un peu dur à entendre. Invité sur France 2 samedi 11 novembre, Florent Manaudou a été clair : "Je vais me faire des ennemis, mais on n'est pas du tout un pays de sport." Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux d'un autre grand champion français, Kevin Mayer.

Emmanuel Macron l'a annoncé : il vise le top 5 des nations pour les Jeux. Pour Florent Manaudou, qui est pourtant un amoureux de la compétition, ça souligne le manque de réalisme du président quant à la politique française vis-à-vis du sport. Déjà, selon lui, "pour préparer des Jeux olympiques, il faut s'y prendre 10-12 ans à l'avance". Or la France "a mis des choses en place il y a deux ans" seulement.

Et il y aurait encore beaucoup à faire, en commençant dès le plus jeune âge. "Ils ont réduit de 4 à 2 heures les cours d’EPS. On ne peut pas dire qu'on veut être la meilleure nation en mettant ces moyens-là. Ce n'est pas possible.", a-t-il regretté, prenant les pays anglophones en guise de modèle au niveau des infrastructures et des moyens mis dans le sport. "Mon ancien colocataire est parti en Australie. Pour le même boulot, il gagne cinq fois plus et il entraîne des gens qui sont moins talentueux.", raconte-t-il.

Parce que des talents, on en a, mais on ne les entraîne pas à gagner. En 2021, c'était aussi l'avis de Kevin Mayer, double champion du monde du décathlon : "En France, c’est limite dégradant d’être fort en sport. [...] Tout ce qui est fait en France pour encourager les gens à faire du sport l’est pour la santé, ce qui est très bien, mais rien ne nous encourage à nous mettre en avant par le sport." Au Figaro, il confiait : "À l’école, la culture de la gagne en sport est tout simplement inexistante. L’opinion publique critique certains sportifs français qui ne donnent pas tout aux Jeux, mais on ne leur a jamais appris à le faire. Le problème est dans l’éducation sportive. Il faut faire comprendre aux enfants qu’ils peuvent exister par le sport."

Il ne nous reste plus qu'à attendre les résultats de 2024 pour savoir de quel bois la France est faite. "Des médailles, on va en gagner", assurait tout de même Manaudou, lucide, compétitif, et candidat pour être le porte-drapeau de la délégation française.