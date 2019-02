Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld franchissent un cap (photo)

Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld ne se cachent plus. Les célèbres amoureux, en couple depuis l'été dernier, aiment partager de temps en temps un peu de leur complicité et de leur quotidien en postant de jolies photos sur Instagram.

Mais cette joyeuse nouvelle, ils l'ont jalousement gardé secrète. Le journaliste de Konbini et l'ancienne Miss France auraient en effet décidé de franchir un cap dans leur relation en se pacsant.

Selon Paris Match, qui a révélé l'information (et en parle plus longtemps dans son numéro en kiosque jeudi 7 février), les deux tourtereaux ont validé leur démarche en mairie le 31 janvier dernier, seulement quelques mois après le début de leur histoire d'amour.

S'ils ne se sont pas étalés sur cela sur les réseaux sociaux, Hugo Clément a laissé échapper un indice sur Instagram. Sous une photo de lui et de sa compagne, à l'avant-première du film Yao, il a ajouté la légende "partenaire particulière".

Lors de cette soirée, ils ont affiché une belle complicité sur le tapis rouge et le journaliste a pu montrer son nouveau look: des cheveux coupés à ras, ce qui semble lui affiner le visage. A moins que le jeune homme ait perdu quelques kilos.