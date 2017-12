Khloé Kardashian dévoile son baby bump, à quand celui de Kylie Jenner? (photos)

Enfin! Khloé Kardashian a officialisé sa grossesse sur Instagram ce jeudi 21. Depuis le mois de septembre, période à laquelle les médias américains ont dévoilé l'information, les fans attendaient que la star, petite sœur de Kim Kardashian, annonce être enceinte.

Car si la rumeur était de plus en plus insistante, et même considérée comme avérée, la belle aux formes voluptueuses n'avait encore rien dit de son futur (et premier) enfant avec le basketteur Tristan Thompson.

A voir aussi: Kim Kardashian révèle le sexe de son futur bébé en direct à la télévision

Sur une publication Instagram, Khloé Kardashian a posé avec son compagnon. Le cliché en noir et blanc était un gros plan sur le ventre rebondi de la star. Les mains de Tristan Thompson, derrière elle, étaient posées sur le baby bump, liké plus de sept millions de fois en moins d'une journée.

La photographie était accompagnée d'un long texte où Khloé Kardashian déclarait sa flamme au basketteur. "Tristan merci de m'aimer comme tu le fais! Merci de me traiter comme une reine! (...) Tristan, par dessus tout, merci de me faire devenir une mère! Tu as rendu cette expérience bien plus magique que j'aurais pu l'envisager".

Une publication partagée par Khloé (@khloekardashian) le 20 Déc. 2017 à 2 :41 PST

Les fans attendent maintenant avec impatience la naissance du bébé, dont le sexe n'a pas été dévoilé, en mars prochain. Ils pressent aussi la demi soeur de Khloé Kardashian, Kylie Jenner, d'officialiser elle aussi sa grossesse. Depuis quelques mois, des rumeurs circulent aussi à son propos: la jeune femme de 20 ans serait enceinte de son premier enfant avec le rappeur Travis Scott, avec qui elle est en couple depuis seulement quelques mois.

Plus le temps passe et plus ses admirateurs s'inquiètent et s'imaginent que la starlette a créé ces racontars pour accélérer les ventes de ses produits cosmétiques et faire parler d'elle.

Une publication partagée par travisscott (@laflamejacques) le 21 Déc. 2017 à 7 :04 PST

Autre rumeur alarmante: Kylie Jenner et son compagnon seraient fraîchement séparés. Selon le magazine américain Ok! qui a interviewé un proche de la belle brune, le rappeur et elle se seraient disputés à tel point que l'artiste serait parti. "Travis est quelqu'un de bien, et ses amis pensent qu'il va essayer de faire ce qu'il faut pour son enfant, mais Kylie doit faire face à la triste réalité, les choses sont peut-être finies entre eux, pour de bon".