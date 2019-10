Jean-Jacques Goldman exilé à Londres va t-il revenir en France ?

Résident à Londres depuis 2016, Jean-Jacques Goldman envisagerait effectivement un retour en France. Mais ce n’est pas pour tout de suite si l’on en croit Michael Jones.

Reviendra, reviendra pas… en France ? La question revient sur le devant de la scène depuis quelques heures et concerne rien moins que la personnalité préférée des Français , Jean-Jacques Goldman. Pour être plus précis, il s’agit surtout de savoir quand le chanteur et compositeur se décidera à retraverser la Manche avec sa famille.

Expatriation à Londres et retour programmé

C’est pour profiter pleinement de sa retraite et de sa vie de famille que Jean-Jacques Goldman s’est installé à Londres en 2016, avec son épouse Nathalie et leurs trois filles. Il peut y vivre comme n’importe quel quidam, bénéficiant d’un anonymat inenvisageable en France. Or fin janvier, dernière date annoncée pour le Brexit, la petite famille sera soumise au même régime que tous les autres expatriés européens en Grande-Bretagne. A savoir se plier à de nouvelles (et plus lourdes) formalités administratives pour décrocher un « settled status ».

Dans une interview accordée à Paris Match, son acolyte Michael Jones concède que le chanteur « s’inquiète des conséquences du Brexit, comme nous tous », et tempère : « mais cela ne change rien à son existence ». Don’t acte.

Qu’est-ce qui justifierait, dès lors, un retour de Jean-Jacques Goldman en France – vraisemblablement sur ses terres marseillaises où il possède une maison et passe ses vacances ? Michael Jones a pour ainsi dire vendu la mèche : « Son séjour britannique ne durera pas plus longtemps que la scolarité de ses filles ». Amateurs de petits calculs, à vos marques… Maya a aujourd’hui 15 ans, Kimy 14 ans et Rose 12 ans. Elles fréquentent toutes trois le lycée international de Londres.

Un alter-Lego qui amuse le chanteur

En attendant, les fans inconditionnels de Jean-Jacques Goldman peuvent (un peu) se consoler sur le web, avec la mise à disponibilité du répertoire du chanteur en streaming, mais aussi avec un drôle d’alter ego : Jean Jacques Goldman en Lego. Deux projets pour lesquels la discrète star a d’ailleurs donné son accord.