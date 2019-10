Les hauts et les bas de Céline Dion en tournée mondiale

La star a été victime d’un virus à la gorge en début de tournée, mais les choses semblent s’arranger. Céline Dion se produira l'été prochain en France.

Inquiets un jour, rassurés le lendemain : les fans de Céline Dion sont assurément victimes d’un ascenseur émotionnel en ce moment. A 51 ans, la diva canadienne a entamé en septembre une tournée mondiale, qui n’a pas commencé sous de très bons auspices. Six dates ont été annulées, la chanteuse souffrant d’un virus à la gorge.

Des débuts difficiles, mais la star assure

Courage World Tour, la tournée porte déjà bien son nom ! C’est le 15 octobre à Ottawa, au Canada, que Céline Dion est remontée sur scène, pour offrir aux spectateurs, certes un show extraordinaire dont elle seule a le secret, mais aussi une belle frayeur. Sa voix s’est en effet mise à dérailler sur « I’m Alive » et sur « A vous ». La star est malgré tout parvenue à reprendre son concert en mains (et en voix), avec les encouragements des fans, devant lesquels elle a tenu à s’expliquer.

« Vous l’avez sans doute remarqué, je lutte présentement. Je me sentais pourtant forte cet après-midi. Maintenant je ne suis pas si sûre... »

Après ce concert quelque peu chaotique, Céline Dion a livré une prestation sans fausse note le 18 octobre à Cleveland, aux Etats-Unis, dans une splendide robe noire toute en dentelle. Il n’en fallait pas plus pour rassurer les fans les plus optimistes.

La quatorzième tournée de Céline Dion se poursuit donc aux Etats-Unis et au Canada jusqu’au mois de mai, date à laquelle la diva arrivera en Europe, et plus précisément en République Tchèque. Les Français devront eux patienter jusqu’à la fin du mois de juin.

55 000 places vendues en… neuf minutes

Six dates sont programmées à Paris La Défense Arena, mais ne cherchez plus de billet sur le site de la Fnac ou ailleurs. Il a fallu moins de deux heures pour que les 192 000 places soient vendues. Céline Dion en concert en France cet été, c’est aussi une date déjà historique : le 16 juillet au festival des Vieilles Charrues de Carhaix.

Historique à plus d’un titre. Jamais le festival breton, malgré sa renommée, n’a programmé une star de cette envergure. Les 55 000 places se sont écoulées en neuf minutes chrono !