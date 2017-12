Mort de Johnny Hallyday: comment la star est-elle décédée?

Depuis novembre 2016, il se battait contre un cancer du poumon qu'il avait tenu secret jusqu'en mars 2017. Il a lutté un an contre la terrible maladie et, aux dires de ses proches et de son médecin, a cru jusqu'au bout au miracle d'une rémission. Après une première chimiothérapie qui n'a visiblement pas eu de résultats satisfaisants, Johnny Hallyday a suivi un nouveau protocole qui a amélioré son état de santé. Après un début de tournée des "Vieilles canailles" poussif, le public a pu constater que le rockeur tenait la cadence des 17 dates de la tournée, pour enchaîner ensuite sur le travail pour son nouvel album, qu'il ne verra jamais fini.

Si dans un premier temps, à l'annonce de sa mort dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6, peu de détails ont filtré sur le contexte, quelques témoignages de proches éclairent sur les derniers instants de '"l'idole des jeunes".

Lors de la cérémonie à l'église de la Madeleine, c'est Philippe Labro, journaliste, écrivain et auteur de plusieurs chansons pour la star, qui dans son discours a décrit le moment où le rockeur a rendu l'âme. "Quand il est tombé au sol dans le bureau transformé en chambre d'hôpital, il a levé les yeux au ciel. Et puis il s'en est allé, voilà, il n'est plus là. Il est parti et une immense partie de toutes nos histoires à nous tous et toutes, ici et ailleurs, est partie avec lui" a-t-il clamé devant l'assistance, annonçant que cette description lui venait d'une confidence de Laeticia Hallyday, qui se tenait au premier rang, juste devant l'estrade, aux côtés du cercueil blanc de son mari.

Si Johnny croyait jusqu'au bout à une issue heureuse, son épouse et son entourage proche savaient hélas que la mort était imminente, à son retour d'hospitalisation en novembre suite à une "détresse respiratoire". Affaibli, ayant perdu 15 kilos, se levant peu et étant sous morphine et assistance respiratoire, Johnny Hallyday voyait encore ses amis, généralement le jeudi, pour un repas suivi d'une projection d'un film. Un cercle de très proche avait encore passé du temps avec lui samedi, soit trois jours avant sa mort. Trois jours avant que Johnny, dans sa pièce aménagée pour son appareillage médical, ne finisse par "lever les yeux au ciel".