Science contre Patrimoine : Marie Curie déchaîne les passions

Des travaux de démolition étaient prévus dans le but de remplacer le Pavillon des Sources, historiquement lié à Marie Curie, par "le premier centre de chimie biologique sur le cancer en Europe" voulu par l'Institut Curie. Un projet qui déchaîne les passions, que la ministre de la Culture a mis en pause vendredi 5 janvier.

Démolir d'illustres vieilles pierres pour faire avancer la science ? La polémique est devenue politique. D'un côté, il y a ceux qui pensent que ce serait entacher la mémoire de Marie Curie que de détruire le Pavillon des Sources, petit bâtiment de pierres et de briques de deux étages appartenant à un ensemble de trois autres qui constituent l'Institut Curie dans le quartier Latin ; de l'autre, il y a justement l'Institut Curie, et ceux qui considèrent que la recherche scientifique a plus d'importance que le patrimoine.

Une autre solution ?

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a choisi d'arrêter les travaux in extremis : "J'ai échangé ce matin avec Thierry Philip, président de l'Institut Curie. Nous sommes convenus qu'il suspende la démolition du Pavillon des Sources pour se donner le temps d'examiner, avec les parties prenantes et ma collègue Sylvie Retailleau, toute alternative possible", a-t-elle écrit sur X (Twitter).

Sur le site, situé sur la montagne Sainte-Geneviève et à deux pas du Panthéon, l'Institut Curie voudrait voir pousser un bâtiment de cinq étages, soit environ 2.000 m² de surface, pour abriter "le premier centre de chimie biologique sur le cancer en Europe".

"Nous avons échangé avec sérénité sur le débat complexe autour d'un projet scientifique indispensable, qui doit rester sur la montagne Sainte-Geneviève, et sur l'enjeu mémoriel qui suscite aujourd'hui de l'émotion", a indiqué le président de l'Institut. Selon lui, le Pavillon des Sources ne serait pas si précieux historiquement parlant, car il serait en fait un ancien lieu de stockage de déchets radioactifs aujourd'hui vide. Il souligne que le Pavillon Curie, le "vrai" laboratoire de Marie Curie, n'est pas menacé.

Sauf que le musée Curie n'est pas du même avis. Sur son site Internet, on lit que dans ce Pavillon des Sources, la scientifique a "formé une équipe destinée à la fabrication des ampoules d'émanation du radium", utilisées dans les "hôpitaux militaires pour aseptiser les blessures de guerre" de 1914-18.

"Il s'agissait d'une partie essentielle du laboratoire historique de Marie Curie", avait soutenu Baptiste Gianeselli, qui milite contre le projet, photos, textes et témoignages à l'appui, comme le rapporte l'AFP.

"Si une solution alternative peut être trouvée sur la montagne Sainte-Geneviève, l'Institut Curie l'acceptera. Si ce n'est pas le cas, il faudra trancher sereinement le débat entre mémoire et science vivante", insiste Thierry Philip, qui assure "mettre à disposition des laboratoires pour les chercheurs dans les mois qui viennent".