Testament de Johnny Hallyday: Dominique Besnehard prend à son tour la défense de Laura Smet

Dominique Besnehard a pris la défense de Laura Smet, sa filleule, déshéritée par son père Johnny Hallyday. Invité dans l'émission C à vous lundi 5, le producteur a soutenu l'actrice.

"Je l'ai trouvée magnifique", a-t-il commenté suite à son apparition aux César pour remettre le prix de la meilleure actrice dans un second rôle.

Le producteur a souligné la dignité de sa filleule qui a cependant très peu parlé lorsqu'elle s'est présentée sur la scène de la Salle Pleyel samedi 3.

"Je suis très heureuse de retrouver ma famille de cinéma et de remettre ce joli prix", avait dit Laura Smet. Dominique Besnehard, qui a déjà soutenu publiquement les enfants déshérités de Johnny Hallyday, en a profité pour expliquer la courte phrase de sa protégée.

"Cela signifie que cette famille de cinéma est plus proche d'elle que de la famille de sa belle-mère", a-t-il expliqué en profitant pour tacler le clan Laeticia Hallyday.

Sur sa page Facebook (le message a depuis été supprimé), il avait déjà réagi à la polémique en écrivant: "ça sent l’usurpation d’héritage. C’est trop gros. Ça va se retourner contre elle (Laeticia Hallyday). Dans la vie, il y a le boomerang".

Laura Smet et David Hallyday, les deux plus grands enfants du rockeur, ont saisi la justice et réfutent ce testament qui les "oublie" totalement. Ils ont été soutenus par de très nombreuses célébrités. Leurs mères, Sylvie Vartan et Nathalie Baye, sont montées au créneau pour les défendre et s'insurger contre Laeticia Hallyday.