Captain Marvel: une bande-annonce qui prépare la sortie... et Avengers 4 (vidéo)

Alors que la sortie de Captain Marvel n'est prévue que le 6 mars 2019, le film s'offre une seconde bande-annonce publiée ce mardi 4. On y découvre quelques éléments sur l'histoire de Carol Danvers (Brie Larson), en forme de prequel puisque celle-ci doit également apparaître dans Avengers 4, un mois plus tard.

On peut déjà constater que l'histoire se déroulera vers la fin du XXe siècle, avant l'arrivée d'Iron Man ou Thor. Preuve en est: Nick Fury (Samuel L. Jackson) a toujours ses deux yeux. La vidéo en dit d'ailleurs beaucoup sur le scénario. L'héroïne, recueillie amnésique par le peuple Kree, a été dotée de formidables pouvoirs et lutte dans une guerre intergalactique qui va l'amener sur Terre. Mais elle va y découvrir ses origines et qu'on lui a menti.

Vaisseaux spatiaux, combats dans l'espace et superpouvoirs: les ingrédients classiques des films Marvel seront bien sûr au rendez-vous. Reste à savoir si le résultat sera au niveau ou s'il ne servira qu'à préparer le feu d'artifice annoncé pour le prochain Avengers. La bande-annonce précise déjà que l'héroïne ne vieilli pas, ce qui lui permettra d'être présentes lors d'aventures qui se déroulent bien des années plus tard.

(Attention spolier) La scène cachée d'Infinity War montrait en effet Nick Fury tenter de contacter Carol Danvers suite à la victoire de Thanos. Les fans les plus acharnés avaient également repéré une discrète référence à ce personnage durant le film. Après la disparition de plusieurs héros dans cet épisode, Captain Marvel devrait donc incarner les renforts avec notamment Ant-Man, absent du dernier épisode.

S'il est donc sûr que la gentille ne mourra pas à la fin de Captain Marvel, celle-ci, pour une raison à découvrir dans les salles, aura donc disparu pendant des années.