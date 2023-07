En tête du box-office US, le film “Sound Of Freedom” évoque la traite des enfants et bouscule Hollywood

FILM - Au lendemain de sa sortie dans les salles de cinéma aux États-Unis, mardi 4 juillet, le thriller Sound Of Freedom a déjà engrangé 11,5 millions de dollars de préventes. Réalisé par Alejandro Monteverde avec Jim Caviezel au premier rôle, le long-métrage aborde le thème du trafic d’enfants. Il retrace l’histoire véridique de Tim Ballard, un ancien agent du gouvernement américain qui a lutté contre cette activité criminelle, notamment en Amérique du sud. Malgré un impressionnant engouement du public (avec un meilleur démarrage au box-office que le blockbuster Indiana Jones), le soutien de personnalités comme Elon Musk ou l’acteur Mel Gibson et de nombreuses critiques positives, Sound of Freedom n'est pas évoqué dans les médias mainstream. Sera-t-il diffusé dans les salles françaises ? Où peut-on voir le film, depuis la France ?

Timothy Ballard est le fondateur de l’organisation à but non lucratif, Operation Underground Railroad (OUR), spécialisée dans la lutte contre le trafic sexuel et le trafic d’enfants. Avant de lancer cette organisation, Tim Ballard, auteur de plusieurs livres, affirme avoir servi pendant 12 ans au Département américain de la Sécurité intérieure (DHS), au sein d'une task force (un groupe de travail, ndlr) chargée d'enquêter à propos des crimes perpétrés sur Internet contre les enfants. Il a été déployé comme agent d’infiltration au sein d'une équipe US contre le tourisme sexuel d’enfants, lit-on sur le site de l’OUR.

“Frustré” par le manque de stratégies pour sauver des enfants kidnappés ou victimes de la traite, particulièrement dans les pays sous-développés, Tim Ballard, qui a aussi interpellé le Congrès américain à ce propos, quitte le DHS et fonde son organisation à but non lucratif en 2013, aux côtés “d’anciens agents du FBI et coéquipiers de la CIA”.

“Arme d’instruction de masse” sur le trafic d’enfants

Son personnage est interprété par l'acteur Jim Caviezel, connu pour son rôle dans La Passion du Christ, un film à succès mondial réalisé en 2004 par Mel Gibson et retraçant les dernières heures de la vie de Jésus de Nazareth.

Interrogé par OSV News, l’acteur est revenu sur “l’objectif” de ce film, de “vendre 2 millions de billets pour 2 millions d’enfants” concernés par le trafic. Le producteur du film, le Mexicain Eduardo Verástegui, explique, de son côté, qu’il entend faire de ce thriller “une arme d’instruction et d’inspiration de masse” contre cette activité aussi criminelle qu’inhumaine.

Pour atteindre ce but, le distributeur du film, Angel Studios, adopte la même méthode de financement participatif déjà appliquée pour sa série à succès, “The Chosen”. Les téléspectateurs qui achètent des billets permettront à d’autres de regarder ce thriller gratuitement.

Eduardo Verástegui est aussi revenu sur les origines du film, dont le travail sur script a commencé en 2015. "J'étais à Los Angeles et j'ai rencontré Tim Ballard et son équipe - d'anciens agents de la CIA, d'anciens agents du FBI - et j'ai appris ce qu'ils faisaient, voyageant à travers le monde sous couverture, sauvant des enfants kidnappés à des fins d'exploitation sexuelle", a-t-il témoigné. "Et j'étais sous le choc. Je n'ai pas pu dormir pendant quelques jours quand ils m'ont dit ce qui se passait”.

Sound Of Freedom se veut ainsi “une arme contre le plus grand mal que nous ayons jamais vu. Et quand le public prendra conscience de cela, il sera surpris à quel point ces gens sont malfaisants. Faire ça à des enfants…”, a-t-il ajouté.

14 millions de dollars de ventes

Diffusé le 4 juillet dans plus de 2600 salles de cinéma aux États-Unis, le film, qui a réalisé la veille 10 millions de dollars de préventes, a atteint 14 millions de dollars au total, dépassant le blockbuster “Indiana Jones et le Cadran de la destinée” de Disney”. 11,5 millions ont été récoltés en ventes directes au box-office et 2,6 millions de dollars ont été réalisés grâce à sa plateforme de financement participatif, appelée “Pay it Forward”.

Sound of Freedom is America’s #1 movie, taking the top spot at the box office on Independence Day.



See it in theaters TODAY, get showtimes at https://t.co/tUytCofxfr #AngelStudios #2MillionFor2Million #SoundOfFreedomMovie pic.twitter.com/PZCRQJWATt — Angel Studios (@AngelStudiosInc) July 6, 2023

Un succès largement évoqué par les médias et sites spécialisés comme Box Office Mojo ou DeadLine, a contrario des médias mainstream qui se focalisent particulièrement sur le long-métrage de Disney, aux États-Unis comme en France, occultant le film distribué par Angel Studios.

Fox News est l’un des rares médias américains à avoir consacré ses titres à Sound Of Freedom, diffusant des interviews avec Tim Ballard et Jim Caviezel, en plus de publier un compte rendu du film.

Malgré une promotion de la part de plusieurs figures très connues, cette réussite au box-office paraît être passée sous silence. Le patron de Twitter, Elon Musk, qui a promis de faire de la chasse à la pédopornographie sa priorité, a même recommandé de publier le film sur son réseau social “gratuitement pendant une brève période”.

Mel Gibson a également consacré une vidéo dans laquelle il appelle à regarder la distribution d’Angel Studios. “L’un des problèmes les plus perturbants dans le monde est le trafic d’humains, particulièrement les enfants. La première étape pour éradiquer ce crime est la prise de conscience. Allez regarder Sound Of Freedom”, dit-il.

I recommend putting it on this platform for free for a brief period or just asking people to subscribe to support (we would not keep any funds) — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

Le film est-il boudé par les médias mainstream à cause des critiques qui visent Tim Ballard, dont les témoignages de sauvetages ont été remis en cause ? Sa relation avec des représentants de gouvernement étrangers soupçonnés de corruption est pointée du doigt par certains critique. Un débat devrait alors prendre place, en rapport avec le succès de Sound Of Freedom auprès du public, qui bouscule Hollywood.

Angel Studios a acquis en mars 2023 les droits de distribution du thriller dans le monde entier mais les dates de diffusion en dehors des États-Unis, y compris en France, n’ont pas encore été annoncées.

En attendant, où peut-on regarder Sound Of Freedom ? Pour le moment, le film est exclusivement diffusé au cinéma et n’est pas disponible dans les différentes plateformes de vidéo à la demande comme Amazon Prime, NetFlix, Hulu ou HBO. En outre, Sound Of Freedom est uniquement disponible en anglais et en espagnol, autrement dit en Version Originale.