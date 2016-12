"Coup de képi" de la Gendarmerie nationale à l'actrice Claude Gensac, disparue mardi

La Gendarmerie nationale a rendu hommage ce mercredi 28 à l'actrice Claude Gensac, décédée à 89 ans, saluant "celle qui fut la Biche du Maréchal des logis-chef Cruchot, notre gendarme préféré de tous les temps". Le "coup de képi" de la Gendarmerie a été posté sur Twitter avec une photo de Louis de Funès, alias Maréchal des logis Cruchot dans la série du "Gendarme", et de son épouse à l'écran.

L'actrice a été dix fois l'épouse de Louis de Funès au cinéma et a tourné plus d'une centaine de films. Elle est décédée dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi. La jolie blonde à la permanente impeccable était surtout connue pour donner la réplique à de Funès l'apostrophant d'un "ma biche" qui lui avait depuis collé à la peau.

"L'éternelle +ma biche+ épouse à l'écran d'un Louis de Funès à jamais regretté est aussi l'actrice de plus d'une centaine de films pour le grand et le petit écran, ainsi qu'une grande comédienne sur les planches", avait souligné l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand en la faisant officier des Arts et des Lettres en 2012. "Louis de Funés m'a tuée", observait d'ailleurs l'actrice en 2000 dans un entretien à propos de la traversée du désert qui avait suivi la mort de son partenaire en 1983.

Claude Gensac réussit pourtant à rebondir au théâtre, notamment sous la direction de Pierre Dux et de Raymond Aquaviva. Elle connaît même un renouveau professionnel à la fin des années 2000, avec la série Sous le soleil en 2005, puis la série Scènes de ménages à partir de 2012. Elle joue au théâtre La Perruche et le Poulet avec Jean-Pierre Castaldi en 2008.

En janvier, le compte Twitter officiel de la Gendarmerie nationale avait salué de la même manière la disparition de Michel Galabru, "dernier gendarme de Saint-Tropez" et inoubliable interprète de l'adjudant Gerber, supérieur de Cruchot dans la saga cinématographique.