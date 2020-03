Coronavirus et confinement: l'expliquer aux enfants grâce aux histoires audio et e-book gratuits

Pas de tabou: il faut expliquer le coronavirus et du confinement aux enfants. Pour cela, on peut recourir à des histoires adaptées, permettant de faire le tour des questions et de trouver des réponses. Voici comment.

Souffleur de rêves est une plateforme de livres pour enfants à partir de 3 ans qui traite cette thématique, qui trotte dans la tête des petits et des grands grands ces derniers jours. Le créateur d’histoires se spécialise dans les réponses aux préoccupations des parents et de leurs enfants. Ces histoires aident les enfants à apprendre, comprendre, résoudre différentes questions à traiter en famille comme la jalousie dans la fratrie, l’acceptation de la différence, ou encore la protection de la planète .

Les fichiers audio prennent la forme d’histoire pour le jour ou histoire pour la nuit.

Expliquer le Coronavirus à travers une histoire pour enfants

Sur le site en ligne ou en téléchargeant l’application on peut accéder à l’histoire de Vidoc (anagramme de Covid). L’histoire est gratuite, libre de droits, et diffusable à souhait. Cette histoire parle d’un virus Vidoc qui va rencontrer une petite fille, Elisa. Le Coronavirus se rend compte, sans être anxiogène, qu’il peut faire du mal aux personnes fragiles et il veut chercher avec le tonton d’Elisa, (qui est un scientifique) une façon de protéger les gens.

L’histoire rappelle les gestes qu’on connait pour se protéger et protéger nos proches au maximum. Les mots sont simples et à la portée des enfants. Elle est aussi en format jour et nuit et compte pour l’instant deux épisodes.

La version nuit inclut un accompagnement à la relaxation, pour que l’histoire fasse partie du rituel du soir.

Les questions qui les concernent plus directement

La plateforme de lecture numérique eBooKids propose également des livres numériques gratuits pour parler du Coronavirus aux enfants. “Comment expliquer le Coronavirus aux enfants ?” est un livre numérique avec audio à destination des enfants de 3 à 9 ans. Le deuxième: « Coronavirus, quand les enfants restent à la maison » aborde la question qui les concerne plus directement: la fermeture de l'école.

Commenter avec les enfants

Les deux livres numériques sont à lire sur ordinateur, tablette ou smartphone. Avec des images et du texte, le lecteur peut tourner les pages virtuellement pour suivre l’histoire. Le principe est de dédier quelques minutes au livre pour pouvoir ensuite le commenter avec les enfants et pouvoir expliquer en détail s’ils ont des préoccupations ou des questions en particulier.

Un troisième livre est prévu pour parler plus précisément du confinement.

Pour ne pas les inquiéter

Ces outils permettent, avec l’aide d’un support, de dédramatiser un peu la situation liée au Covid-19 et au confinement tout en dialoguant et en trouvant un espace pour parler des choses qui pourraient inquiéter les enfants.