Le peuple peut réécrire la Constitution lui-même, Etienne Chouard propose un recueil d'exercices

LIVRES – Début 2019, Etienne Chouard, figure de l’opposition à la Constitution européenne lors du référendum de 2005, a publié Écrire nous-mêmes la Constitution (éd. Talma studios). Cet ouvrage était composé comme un cahier d’exercices pour s’entraîner chez soi à rédiger des articles constitutionnels. Depuis plus de 15 ans, l’ancien professeur de droit et d'économie souligne l’importance pour chaque citoyen de débattre sur les processus constituants et de rester indépendant des pressions politiques, tout en s'insurgeant contre les dérives totalitaires des gouvernements.

Extrait du livre Écrire nous-mêmes la Constitution : exercices d’entraînement pour préparer un processus constituant populaire :