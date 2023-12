La librairie Le Bleuet : maison des livres et curiosité touristique

LIVRES - Lui était dans l’enseignement, elle dans le secteur de la santé. Marc et Isabelle Gaucherand ont tourné la page de leurs carrières à Lyon. Ils ont repris l’emblématique librairie Le Bleuet, à Banon (dans les Alpes-de-Haute-Provence), sauvée in extremis de la faillite, en 2016.

"Nous venions passer nos vacances dans le coin, à Forcalquier. On achetait nos livres au Bleuet et on ne voulait pas que ce lieu mythique disparaisse. Alors, on a tenté l’aventure !" Passionnés de littérature, aimant les défis, ils se sont installés au pied de la montagne de Lure, le pays du grand écrivain Jean Giono.

Au cœur du village, Le Bleuet s’identifie immédiatement : une maison jaune aux volets bleus. Depuis son ouverture en 1990, la librairie s’est agrandie d’une maison, puis deux, puis trois, aménagées et reliées entre elles. Elle se déploie sur 800 mètres carrés, sur quatre niveaux et elle dispose de deux jardins. Fauteuils, tabourets, transats à l’extérieur l’été, invitent les lecteurs à feuilleter petits et grands chefs-d’œuvre aussi longtemps qu’ils le désirent.

Le Bleuet fait vivre quatorze personnes et réalise un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros. C’est la plus grande librairie de France en milieu rural. Une véritable PME ! Elle fait la fierté des habitants de Banon, un village d’un millier d’âmes environ. Du coup, elle a volé la vedette au banon, le fameux fromage de chèvre, grande spécialité locale.

"Le Bleuet a la taille d’une librairie de centre-ville dans un village, c’est totalement inhabituel, disproportionné, et on ne pourrait plus aujourd’hui recréer un tel projet”, fait remarquer Marc Gaucherand.

Du monde à la porte le 1er janvier à 10 heures tapantes

Un commerce ô combien essentiel ! Le Bleuet est la seule librairie en France ouverte 365 jours par an… y compris le 1er janvier ! “C’est un bon argument de communication”, reconnaissent les Gaucherand qui ont pris cette décision après avoir découvert qu’il y avait du monde à la porte dès le lendemain du réveillon. A 10 heures tapantes, les amoureux de la lecture et les amateurs de beaux livres (éventuellement à la recherche d’une idée de cadeau) sont devant les rayons.

Le Bleuet est connu comme le loup blanc, bien au-delà des communes voisines. “Nous attirons les gens dans un rayon de 250 kilomètres”, souligne Isabelle Gaucherand. “Ils viennent de Gap, d’Aix-en-Provence, de Nîmes, d’Avignon, de Marseille, de Nice… Et il y a les touristes qui font étape ici pour voir la librairie et nous rencontrer. Nous pouvons avoir 50 visiteurs certains jours d’hiver, et jusqu’à 800 personnes l’été.“

Ce lieu mythique est autant une destination touristique qu’une maison des livres. On y vient au détour d’une excursion, car Le Bleuet est indiqué dans les guides touristiques. La librairie attire les curieux du monde entier. Elle est quasiment devenue un lieu de pèlerinage !

Près de 200 000 visiteurs poussent la porte chaque année. Ils viennent flâner, découvrir un fonds varié de 120 000 ouvrages qui contribue à la réputation du lieu. C’est la littérature qui domine, mais les rayons Jeunesse, Mangas, Bandes dessinées et Développement personnel, Esotérisme, Spiritualité sont particulièrement bien achalandés.

Le Bleuet fait figure d’ovni dans le monde des librairies. Marc et Isabelle Gaucherand ont reçu le Prix Librairie de l’année, en juin 2023, créé par le magazine spécialisé Livres Hebdo, à l'issue de la cinquième édition du Grand Prix Livres Hebdo. "Merci à nos équipes qui ont permis de sauver le Bleuet et merci à toutes les personnes qui font vivre ce lieu tout à fait improbable", ont-ils réagi.

Accueillir, véhiculer, loger les auteurs

Le Bleuet a ses fidèles, ses aficionados, ses irréductibles…

“Nos lecteurs préfèrent patienter quelques jours plutôt qu’acheter un livre sur Amazon”, explique Marc Gaucherand, le sourire aux lèvres. “Sinon, ils nous passent leur commande par Internet et payent des frais de port supérieurs. Ce sont des militants de la librairie indépendante !”

Depuis la reprise, Marc et Isabelle se sont lancés dans un ambitieux programme d’évènements culturels gratuits. Sabine, leur fille, a quitté Grenoble pour prendre en charge la communication et l’évènementiel du Bleuet.

“On ne pouvait se contenter d’être de simples vendeurs de livres. Il nous fallait nous distinguer avec des évènements pour ne pas nous faire manger par Amazon qui est notre ennemi numéro 1 !”, lâche Marc Gaucherand un peu plus indulgent pour la FNAC.

Il y a les rencontres avec les auteurs, au minimum une fois par semaine hors saison, quatre fois par semaine en juillet et août. Sont notamment venus Camille Kouchner, Nancy Huston, Alain Damasio, Andreï Kourkov… Le 16 décembre, Eric Reinhardt, auteur de L’amour et les forêts (Prix Renaudot des lycéens, roman adapté au cinéma en 2023), a présenté son dernier livre : Sarah, Susanne et l’écrivain.

Les randonnées littéraires, les lectures pour enfants, les "balad’un âne" font le bonheur des participants de 7 à 77 ans. Sans compter les siestes littéraires, les nocturnes théâtrales et musicales, les expositions dont le rythme culmine en été. Au mois d’août, le Festival Littérature en Haute-Provence s’est imposé comme le grand moment de l’année.

“Toutes ces offres culturelles, nous ont rendus incontournables, attractifs. Cela, nos lecteurs ne peuvent pas l’avoir avec Amazon”, fait remarquer Marc Gaucherand.

Une famille d’habitués du Bleuet s’est constituée au fil du temps. Alors tout naturellement, l’association Bleuet Cie a vu le jour en 2018 pour réunir les amis de la librairie. "Ce sont des bénévoles qui s’occupent notamment des aspects logistiques. Ils peuvent accueillir, véhiculer, loger les auteurs. Ils préparent les buffets, s’occupent de la buvette dans le jardin... Cela crée du lien social entre les gens du coin”, se réjouit Isabelle Gaucherand.

Comme la fleur éponyme, Le Bleuet est aussi rare que merveilleux !

*Corine Moriou est journaliste indépendante, grand reporter.