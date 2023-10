Le Kremlin et son mage vus de l'intérieur

LIVRES - Le mage du Kremlin - Giuliano Da Empoli (Gallimard)

Quatrième de couverture : On l'appelait le "mage du Kremlin". L'énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Vladimir Poutine, le Tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre... Ce récit nous plonge au cœur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se livrent une guerre de tous les instants. De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques de Sotchi, Le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie contemporaine. Dévoilant les dessous de l’ère Poutine, il offre une sublime méditation sur le pouvoir.

Giuliano da Empoli nous entraîne avec brio dans le récit fascinant de Vadim Baranov, personnage inspiré de Vladislav Sourkov, conseiller occulte et éminence grise de Vladimir Poutine jusqu'en 2020. L’auteur nous propose une plongée envoûtante dans les coulisses du Kremlin et retrace trente ans d'histoire politique russe dont les secrets se dévoilent page après page. Très bien documenté, le livre expose le passage de l'ère Gorbatchev à celle d’Eltsine puis à celle de Poutine, la toute-puissance des oligarques, la marche arrière décidée par les Russes après l'arrivée de l’économie de marché dans leur pays, le rejet du modèle capitaliste occidental et le choix de la patrie plutôt que celui de l’argent.

Livre étonnant et captivant à bien des égards. En utilisant la forme romanesque, Giuliano Da Empoli livre avec finesse et érudition ses analyses sur les mécanismes du pouvoir et les particularités de l’âme russe. On appréhende ainsi plus subtilement les valeurs des citoyens russes, et au travers de la dureté de la vie et des humiliations subies, leur désir de partager un grand destin. Giuliano Da Empoli explique l'évolution de la Russie de Poutine en insistant sur ses différences fondamentales avec l’Occident. Il démontre que les aspirations du peuple russe sont au fond celles de Poutine (retour d'un pouvoir fort et d'une Russie puissante) et sont en grande partie la conséquence du mépris affiché par l'Occident à l'égard de la Russie à l’issue de la Guerre froide. C'est avec cette idée de redonner à la Russie sa grandeur d'antan que Poutine s'est retrouvé à la tête du pays. On mesure l’attachement étonnant que porte une grande partie du peuple russe à ce président autocratique, dont l'idéal est plus que jamais opposé au modèle des démocraties occidentales qu'il considère comme méprisantes et arrogantes.

Poutine, devenu souverain, ne veut pas commettre les erreurs monumentales de ses prédécesseurs et impose ses visions : protéger “sa” Russie dans un environnement géopolitique mondial dominé par la puissance américaine qui lui est viscéralement hostile, et faire rentrer son pays dans une modernité économique et technologique en lien avec tous les pays qui sauront l’accepter et le soutenir.

Magnifique écriture, anecdotes savoureuses (et beaucoup de questionnements) : Le mage du Kremlin est un livre rare, parfois glaçant, curieusement très facile à lire, qui entremêle fiction et réel et vous prend dans ses filets pour ne plus vous lâcher ! À se demander pourquoi ce roman n’a pas reçu le Goncourt !

Une phrase à méditer :

"Le pouvoir est comme le soleil et la mort, il ne peut se regarder en face. Surtout en Russie"

Cécile Pellerin, est auteur, ancienne journaliste.