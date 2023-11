Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil sur "la tectonique du corps"

Du 29 novembre au 4 décembre, le Salon du livre et de la presse jeunesse ouvre ses portes à Montreuil. Le thème de cette édition, "La tectonique des corps", a été choisi qu'il est "inhérent à l'enfance" et que "le corps agite des débats de société autour du rapport à l’autre".

"C'est un sujet très politique que avons choisi, la façon dont les jeunes utilisent leur corps, et celle dont la littérature jeunesse le représente", affirme à l'AFP la directrice du Salon, Sylvie Vassallo.

"Disséminée en quatre espaces", l'exposition tente de nous "plonger tout entiers dans la littérature jeunesse" pour découvrir le Salon différemment. Comme d'habitude, sont au programme les rencontres avec les auteurs, spectacles, lectures ou espaces d’éducation artistique et culturelle pour les enfants et les parents.

"Parler du corps, c'est parler aussi du vivant. On existe par son corps. On exprime. On fait des expériences. On se brûle, on se fait mal. On court. Il y a du vivant dans le corps de l’enfant. Ça va vite toujours. Ça mord la vie, un enfant. Ça fait partie de l’identité d’un être dès le début.", partage la dessinatrice Albertine, citée dans la présentation du Salon à la presse.

Gratuit pour les moins de 18 ans, le Salon du livre jeunesse attend plus de 400 exposants, dont de nombreux petits éditeurs au catalogue original, et quelque 250 auteurs en conférence ou dédicace. Il remettra ses Pépites mercredi, les trophées des meilleurs livres dans plusieurs catégories.

Lors de sa 38ᵉ édition de 2022, le Salon avait attiré 180.000 visiteurs.