Livre : L'oligarchie Démasquée - Florian Philippot

Beaucoup pensent que ce que nous vivons en ce moment ressemble à une tragédie : sanitaire, économique, morale même. Mais la période a au moins un mérite, comme je l'explique dans mon livre "Covid-19 : l'oligarchie démasquée", elle ouvre les yeux de beaucoup. Et sur Internet notamment, sur les réseaux sociaux, une réflexion approfondie se fait jour, loin des sentiers battus. Combien a-t-on vu de citoyens "ordinaires" devenir en quelques mois sur Facebook, Twitter, Youtube ou ailleurs, de véritables références dans la réflexion collective sur la crise que nous traversons ? C'est réjouissant : chacun armé de son bagage personnel, chacun dans sa ligne de course, oeuvre à l'élaboration d'une pensée critique, fondamentale aujourd'hui pour faire face à la propagande presque générale qui prévaut sur toutes les ondes.

France Soir notamment, où je m'exprime aujourd'hui, est une référence dans ce bouillonnement d'intelligence. Et j'aime lire ici ou ailleurs chaque jour les avis de scientifiques, médecins, salariés, retraités, entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, qui valent souvent beaucoup plus que la plupart des articles de presse, copiés-collés de pure désinformation.

Chacun a son rôle à tenir disais-je. Je pense que le mien, par définition, est politique. Je dois relayer cette pensée critique dans l'univers politique, dont elle serait sinon totalement absente. Car la quasi totalité des partis politiques sur la crise sanitaire, et même sur la crise économique, semblent relativement d'accord.

Ma perspective est tout à fait différente. Dans le livre "Covid-19 : l’oligarchie démasquée", je reviens sur l’impression générale que partagent beaucoup de Français depuis le début de cette crise, à savoir : « il y a quelque chose qui cloche ».

Comment et pourquoi en effet à quelques mois d’intervalle est-il possible de dire et de faire tout puis exactement son contraire ?

Pourquoi avons-nous de plus en plus le sentiment que les mesures annoncées n’ont strictement plus aucun lien avec la situation sanitaire ?

Pourquoi le débat sur les conflits d’intérêts, qui remplissait des pleines pages dans la presse les années précédant la crise, est-il devenu subitement tabou, interdit, très vite taxé de « complotisme », accusation ô combien ridicule.

Pourquoi le professeur Raoult a-t-il été immédiatement pris pour cible, de manière brutale et même souvent ordurière, à partir du moment où il a constaté qu’un traitement pas cher était possible ?

Quel rôle joue l’Union européenne dans cette crise, aussi bien concernant l’affaiblissement dramatique de l’hôpital que de la destruction de notre industrie ou du rôle des lobbies ?

Ce livre se veut argumenté, concret ; il tente modestement d’être le manifeste du « Plus jamais ça ! ». Mais il est aussi le manifeste du « Attention danger ! ».

En effet, alors que des mesures évidentes tardent encore à être prises, dans l’incompréhension générale, qu’il s’agisse des frontières, des traitements, ou d’une stratégie efficace et beaucoup plus ciblée concernant les tests de dépistage, on comprend qu’on est en train, en même temps, de basculer dans un autre monde. Terrifiant, presque inhumain. Sans qu’on sache si on en sortira un jour, à quelle échéance, ni même si le retour de nos libertés les plus élémentaires est véritablement au programme.

J’ai souhaité à travers ce livre analyser en profondeur les mécanismes en jeu. Démasquer l’oligarchie aux manettes. Il ne s’agit cependant pas d’un livre sombre, parce qu’il propose un véritable programme de rupture pour reprendre le contrôle et recréer de l’espérance. Il ne tient qu’à nous d’être unis dans cette tâche, lucides et courageux !

