"L'amour est dans le pré": un agriculteur réunionnais dans la 13e saison

L'amour est dans le pré va très bientôt faire son retour sur M6. Le lundi 15 janvier prochain, à 21h, Karine Le Marchand va en effet présenter une partie des 14 agriculteurs qu'elle a rencontrés et qui constitueront le casting de la 13e saison de l'émission.

Depuis plus de dix ans, les agriculteurs et agricultrices célibataires, ainsi que leurs prétendants et prétendantes, ont connu des joies et des peines, des coups de gueule et des larmes… mais surtout de jolies histoires d'amour, dont certaines durent toujours aujourd'hui. L'amour est dans le pré a construit des familles: en 12 ans, il y a eu 17 mariages et 50 bébés (peut-être d'autres à venir).

Alors pour conserver voire améliorer son audience, qui était d'une moyenne de 4,3 millions de téléspectateurs par épisode pour la saison 12, la production de l'émission a décidé d'innover un peu et de faire voyager ses fans comme ses candidats. Pour la première fois de l'histoire du télé-crochet, un agriculteur réunionnais fera partie du casting.

M6, qui a révélé l'information par voie de communiqué de presse ce mardi 26, n'a rien révélé d'autre sur cet homme ou cette femme, ni ce qu'il (ou elle) fait exactement, ni son prénom, ni son âge. Enfin, pour l'âge, la sixième chaîne a tout de même donné une fourchette: entre 31 et 57 ans (oui c'est presque un râteau… en même temps c'est dans le thème agriculture).

Pour ce qui est de la nature des exploitations agricoles des célibataires de cette année, ce sera à nouveau très varié. Éleveurs de vaches, de brebis, de moutons, de taurillons, et même d’huîtres, producteurs de miel ou de sapin… il y en aura pour tous les goûts.

Rendez-vous le 15 janvier. Et si l'un des candidats vous plaît, n'hésitez pas si vous voulez faire rimer 2018 avec amour.