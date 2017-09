"Cauchemar en cuisine": un an après, un ancien candidat est SDF à Bergerac

Mercredi 20 était diffusé un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus?, émission durant laquelle le chef français Philippe Etchebest retourne voir les restaurateurs auxquels il a prodigué ses conseils afin de voir comment ils s'en sont sortis.

On a ainsi pu le voir à Gardonne (Dordogne) au restaurant Le Cèdre vert retrouver Vincent Larvol et sa compagne, lequel expliquait que depuis l'émission, son restaurant marchait bien et qu'il était heureux d'y cuisiner. Une petit commentaire de la production précisait cependant que "dix mois après le bref passage du chef, Marina et Vincent ont décidé de cesser leur activité".

Un euphémisme à en croire Sud Ouest qui a été alerté par des internautes et est allé à la rencontre de Vincent. Celui-ci vit aujourd'hui dans une situation précaire. Séparé de sa compagne Marina, il a été contraint de liquider le restaurant pour éponger ses dettes. Il est aujourd'hui SDF, hébergé à la Maison d’accueil temporaire de Bergerac, ville dans laquelle il dit être parfois obligé de faire la manche en attendant le versement de son RSA.

Philippe Etchebest et l'équipe de Cauchemar en cuisine étaient intervenus dans le restaurant en perdition en septembre 2016, avec les méthodes musclées dont le chef est coutumier. Le couple avait évoquait "une expérience intense moralement, physiquement et émotionnellement".

Si ni la production ni Philippe Etchebest ne pouvaient connaître l'avenir de Vincent au moment du tournage de Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus?, certains ont tout de même trouvé la communication de la chaîne un peu au-dessous de la réalité.

L'émission avait déjà connu quelques vagues en janvier derier avec la mort d'un autre ancien candidat qui s'était suicidé dans son restaurant.