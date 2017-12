"Couple ou pas couple": les clichés sur les gays de deux candidats créent la polémique (vidéo)

Jean-Luc Lemoine a tenté de recadrer les deux candidats de son nouveau jeu télévisé mais en vain mardi 26. Lors de la deuxième émission de Couple ou pas couple, qui consiste à reconstituer six couples parmi vingt inconnus avec à la clé un chèque de 50.000 euros, David et Rémy se sont laissés aller à des réflexions jugées déplacées par certains téléspectateurs.

Les deux hommes tentaient de deviner l'orientation sexuelle d'un autre jeune homme, prénommé Damien. Ils ont fait par de leur réflexion à Jean-Luc Lemoine: "on connait l'orientation sexuelle de Damien", a lâché l'un d'entre eux tout sourire avant que son ami tempère, "on connait pas, mais on croit qu'il est gay".

L'animateur leur a alors demandé pourquoi ils avaient cette impression, et la réponse ne s'est pas faite attendre. "Il est stylé, il a de jolis tatouages… Une boucle d'oreille à une seule oreille: ça ne se fait plus trop chez les hétéros", a expliqué l'un des candidats avant de s'esclaffer.

Sentant le dérapage, et visiblement en désaccord avec la phrase de l'homme en face de lui, Jean-Luc Lemoine a essayé de rattraper la séquence en leur faisant remarquer: "si je suis votre raisonnement: si on est stylé, on est gay obligatoirement! C'est un coup dur pour tous les hétérosexuels".

Ils étaient limites ces candidats de "Couple ou pas couple" !



"Il est gay"

- Pourquoi ?

"Il est stylé, il a des tatouages, une boucle d'oreille, des chaussures voyantes..."

- Damien a 24 ans, il est coiffeur.

"Oui, donc il est homo !" pic.twitter.com/yxKFgVlc7q — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) 28 décembre 2017

Il a ensuite commencé à présenter le jeune homme, qui devait rester muet pendant tout le temps où les deux candidats essayaient de deviner avec qui il pouvait être en couple. "Damien a 24 ans et il est coiffeur".

"Ouais, donc il est homo", a lâché l'un des candidats, provocant les rires du public et de son ami. Une fois encore, Jean-Luc Lemoine a aussitôt corrigé les deux hommes en leur disant qu'il n'était pas d'accord avec eux. "Je ne peux pas vous laisser partir sur des stéréotypes pareils, je connais plein de coiffeurs qui ne sont pas du tout gays".

Mais le mal était fait et déjà les internautes, sur Twitter notamment, fustigeaient le comportement de David et Rémy. D'autres ont plus globalement critiqué l'émission qui, selon eux, poussait les candidats à ne se rapporter qu'au physique des inconnus: "les préjugés des candidats c'est hallucinant! Un mec prend soin de lui? Homo. Une fille est un peu masculine? Lesbienne. Une jolie fille? Forcément avec un mannequin", a regretté un twittos.