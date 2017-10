"Danse avec les Stars": Elodie Gossuin affiche des abdos en béton (photo)

A une semaine du lancement de la nouvelle saison de Danse avec les Stars, les candidats s'entraînent d'arrache-pied pour être à la hauteur le 14 octobre prochain et donner une bonne impression au public et aux membres du jury. Et si des milliers de Français trépignent d'impatience de les voir fouler le parquet de l'émission, ils peuvent d'ores et déjà avoir un petit aperçu de ce qu'ils vivent actuellement.

Sur son compte Instagram, Elodie Gossuin a par exemple posté vendredi 6 une photo d'elle et du danseur, Chris­tian Millette, en pleine répétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle semble très en forme. Dessus, l'animatrice affiche un joli ventre plat et des abdos en acier apparents, un cliché qui a de quoi surprendre sachant que la jolie blonde a eu deux grossesses assez imposantes puisqu'elle est mère de deux paires de Jumeaux: Rose et Jules (9 ans) d'un côté, José­phine et Léonard (3 ans) de l'autre.

D'ailleurs, pour la compagne de Bertrand Lacherie, le plus important est de les rendre fiers. "J'espère seulement ne pas les ridi­cu­li­ser. Que ça ne soit pas une épreuve pour eux d'aller à l'école le lundi avec une maman qui s'est tapé la honte le samedi soir à la télé. Je veux juste qu'ils soient fiers de moi", avait-elle confié il y a quelques jours au Journal Dimanche (JDD). Et d'ajouter: "Je n’ai pas le physique mais je pense avoir le mental, je l’ai toujours eu (…) et j’adore la compé­­ti­­tion”.

Pour rappel, la jolie blonde se mesurera le 14 octobre prochain à Arielle Dombasle, Tatiana Silva, Joy Esther, Hapsa­tou Sy, Vincent Cerutti, Agus­tin Galiana, Camille Lacourt, Sinclair et le jeune chan­teur Lenni-Kim. Ils seront tous en concurrence pour succéder à Laurent Mais­tret, le vainqueur de la dernière édition. A cette occasion, les téléspectateurs retrouveront également les membres du jury: Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault, le remplaçant de Marie-Claude Pietragalla.