Des médias internationaux s'unissent pour demander un encadrement de l'IA

DÉPÊCHE — Dix médias internationaux, dont l'AFP, The Associated Press ou encore Gannett/USA Today, se sont joints ce jour pour cosigner une tribune relative à l'intelligence artificielle. Ils demandent aux dirigeants politiques et responsables du secteur d'encadrer son usage dans le domaine de l'information.

À l'origine de cette lettre ouverte se trouvent des agences internationales de presse (Agence France-Presse - AFP, The Associated Press - AP) et de photo (Getty Images, European Pressphoto agency - EPA), des organismes professionnels (European Publishers' Council, National press photographers association, National Writers Union, News Media Alliance, The Authors Guild), ainsi que le groupe américain de médias Gannett/USA Today Network.

Davantage de transparence sur l'entraînement des IA, avec plus d'encadrement, voilà ce qu'ils demandent en substance : "Un cadre juridique doit être élaboré pour protéger les contenus qui alimentent les applications utilisant l'IA, tout en maintenant la confiance du public dans les médias", plaident les cosignataires.

L'idée, ce serait d'éviter les "erreurs factuelles", les "informations fictives" et les "préjugés" que pourraient propager les outils basés sur l'intelligence artificielle générative.

Ils souhaitent par ailleurs que tous les contenus et échanges incluant des contenus générés par l'IA soient signalés et clairement identifiés.