Twitter : Musk atrophie les articles de presse en retirant le titre et la description

Elon Musk contre la presse traditionnelle, acte X. Depuis le mercredi 4 octobre, partager un article de presse sur Twitter n'affiche plus qu'une image, sans titre ni description. Elon Musk a invoqué des raisons "esthétiques", mais il est plus probable que cela soit fait pour garder les utilisateurs sur le réseau.

Lorsqu'un utilisateur partage un article de presse, seul le nom du média qui l'a publié apparait encore dans le coin inférieur gauche de l'image d'illustration, et un clic sur l'image permet d'accéder au contenu. "Cela vient directement de moi. L'esthétique s'en trouvera grandement améliorée", a justifié Elon Musk.

En toute logique, cela va surtout faire chuter le taux de clics sur les articles de presse, puisqu'ils ressemblent maintenant à une simple image. Les utilisateurs resteront donc davantage sur Twitter, et cela devrait augmenter les revenus publicitaires du réseau, le nerf de la guerre pour Musk. Qui plus est, il n'est plus secret que le patron de Tesla ne porte pas les journaux traditionnels dans son cœur.

Le 3 octobre, il ironisait dans un tweet : "Je ne lis pratiquement jamais la presse traditionnelle. Quel est l'intérêt de lire 1.000 mots sur quelque chose qui a déjà été partagé sur X plusieurs jours plus tôt ?" Et d'ajouter, visionnaire : "Le journalisme citoyen est la voie vers un avenir meilleur ! J'encourage vivement les gens du monde entier à publier des informations directement sur le moment, sous forme de texte ou de vidéo."